Carrió trató a Germán Garavano de “imbécil” y denunció a D’Alessio

“No tengo trato con imbéciles”, dijo ayer la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, al referirse al ministro de Justicia, Germán Garavano, en un nuevo episodio de violencia interna en el Gobierno. A su vez, la legisladora denunció al falso abogado Marcelo D’Alessio, actualmente investigado ante supuestas maniobras extorsivas, por los delitos de enriquecimiento ilícito y evasión, y al ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, por un posible encubrimiento agravado.

Invitada al programa “Hablemos de otra cosa” que se transmitirá próximamente por LN+, Carrió dijo: “No tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo, de todas maneras la Cámara condenó a los ex fiscales en el caso Amia, donde él ordenó no imputar”. Entretanto, la denuncia, que la diputada compartió a través de las redes sociales, fue presentada en el Juzgado a cargo de María Romilda Servini. Y habló de la necesidad de investigar el origen y el incremento patrimonial de D’Alessio, ya que fue funcionario público y este enriquecimiento pudiera ser “consecuencia de su paso por la gestión”.