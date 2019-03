San Martín recibe a Peñarol en el primero de los juegos vitales de local

San Martín de Corrientes volverá a jugar como local y lo hará con una doble agenda de juegos importantes en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Este viernes recibirá a Peñarol de Mar del Plata con el objetivo de sumar y seguir dando pasos positivos de cara a los playoffs.

En el “Fortín Rojinegros”, desde las 21:30 habrá acción ante el elenco marplatense con el arbitraje de Daniel Rodrigo, Javier Mendoza y Sebastián Moncloba.

San Martín marcha noveno en las posiciones generales, con un récord de 11 triunfos y 10 derrotas, mientras que Peñarol aparece 17°, con una campaña de 6-16.

En el historial entre ambos en la LNB, será el undécimo enfrentamiento con 6 victorias de los bonaerenses y 4 de los correntinos.

Por otro lado, el segundo juego de esta seguidilla local será el lunes 25 de marzo cuando enfrenta a Argentino de Junín (también a las 21:30).

Tras el juego ante los juninenses, los dirigidos por Sebastián González emprenderán una nueva gira larga con tres partidos por las ciudades de Mar del Plata (ante Peñarol y Quilmes) y Bahía Blanca (enfrentando a Weber Bahía).

Entre las novedades de la plantilla, serán los estrenos como local de las incorporaciones Ariel Eslava y Ricky Harris, mientras que el pivote norteamericano Jeremiah Wood sufre un microdesgarro en el aductor de la pierna izquierda y no sumará minutos ante Peñarol, pero seguirá trabajando en forma diferenciada en busca de la recuperación.

Acceso y entradas

Para estos dos juegos (vs Peñarol y Argentino), la dirigencia del Club San Martín anuncia que mantiene los precios de las entradas (generales y plateas) y el acceso temporario para distintos sectores locales.

El valor de las entradas seguirá de la siguiente manera: Generales Socios $ 50, No Socios $ 100; Plateas Socios $ 200 y No Socios $ 300.