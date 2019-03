La Provincia informó que los trabajos de la Subestación Transformadora de la plaza 25 de Mayo aún no están finalizados

El Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), informó que las obras de construcción de una Subestación Transformadora (SET) nueva ubicada en la histórica plaza 25 de Mayo se encuentran avanzadas, pero aún no finalizaron. Dentro de los trabajos que se ejecutan restan detalles de terminación y de reposición del césped del espacio verde en la zona afectada por la intervención.

Desde la Dpec señalaron que la obra de la subestación todavía no cuenta con recepción provisoria, es decir, que no fue entregada por la empresa contratista, por lo que el transformador de dicha SET por el momento no será instalado. “Oportunamente, una vez finalizadas las obras, instalado el transformador, culminadas las pruebas técnicas de rigor, y habilitada dicha Subestación Transformadora, se informará su puesta en servicio”, indicaron desde la entidad provincial.

Además de los trabajos de la subestación, la Dpec realizó la recuperación de la iluminación del monumento al General José de San Martín y de la retreta.

En tanto, desde el Gobierno de la Provincia explicaron que la obra de subestación transformadora es fundamental para generar un mejor servicio de energía eléctrica a la zona capitalina donde se encuentran numerosos edificios administrativos y de gobierno.