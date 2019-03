“Estamos jugando con fuego”, dijo Arengo

La alegría por el triunfo no ocultó la autocrítica en Regatas Corrientes. El miércoles, el Fantasma superó a Peñarol por 81 a 76 después de estar 18 puntos abajo. Algo similar le pasó frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el sur del país.

“Estamos jugando con fuego y un día no lo vamos a poder revertir”, reconoció Juan Pablo Arengo, integrante del plantel correntino. “Durante el primer tiempo no estuvimos a la altura del partido”, agregó.

“Tenemos que empezar a jugar con la intensidad con la que entramos en el segundo tiempo, defendiendo, tirándonos al suelo por la pelota y si la pelota entra, vamos a ser un equipo muy competitivo”.

El jugador correntino analizó el juego contra Peñarol. “En el primer tiempo no tuvimos la intensidad con la que debemos entrar, ellos hicieron muchos goles fáciles y allí fue donde crecieron, donde sacaron la diferencia. Además, nosotros estuvimos muy erráticos y eso nos hizo perder confianza”.

En el complemento, la defensa de Regatas fue más firme. “En la primera línea de defensa, junto con Fabián (Ramírez Barrios), Adonys (Henriquez) y yo pudimos robar dos o tres pelotas, correr en las contras y logramos sacar faltas. Todos levantamos, crecimos en confianza y pudimos cerrar un juego tremendo”.

La próxima presentación de Regatas Corrientes (15 triunfos y 10 derrotas) será mañana cuando desde las 21.30 reciba a Argentino (6-17) de Junín.