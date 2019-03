Celebración y apelación parcial de fallo que ratifica el pase a planta de municipales de Empedrado

Al comenzar una nueva gestión en diciembre del 2017, el Ejecutivo municipal de Empedrado dejó sin efecto el pase a planta que su antecesor había otorgado a un grupo de trabajadores. Ante esta situación, 13 empleados acudieron a la Justicia con el apoyo del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Empedrado (Soeme) y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Corrientes (Festramco). En aquella oportunidad, presentaron un recurso de amparo solicitando la nulidad de la resolución 989/17 emitida por el Jefe comunal, como así también una medida cautelar para poder -según el caso- ser restituidos en sus puestos, hasta que se resolviera la cuestión de fondo.

En respuesta a este planteo, tal como informó El Litoral en su edición del 6 de enero de 2018, la jueza del Contencioso Administrativo Nº 2, María Belén Güemes, dictó una medida cautelar a través de la cual ordenó a la Comuna que respete el pase a planta de los trabajadores. Esto incluía que cuatro de los 13 trabajadores fueran reincorporados. Considerando en este punto que la resolución 989/17 anulaba no sólo pases a planta sino también las contrataciones. Por ello, en aquella oportunidad, el secretario general del Soeme, Jonathan Alegre, explicó a El Litoral que de los 13 trabajadores que acudieron a la Justicia “cuatro se habían quedado sin trabajo y los otros nueve estaban laburando pero como contratados”.

Sin embargo, “aquella primera orden de la jueza no fue acatada por el Municipio y por eso se tuvo que hacer una nueva presentación. Y cuando la Justicia intimó a los funcionarios a que cumplieran con lo dictaminado para no incurrir así en una desobediencia judicial, la Comuna finalmente reincorporó a los cuatro trabajadores y a los 13 les devolvió el pase a planta”, recordó Alegre.

Ultimo fallo

No obstante, aclaró que “aún faltaba una resolución de la cuestión de fondo y eso es lo que ocurrió ahora”. Haciendo referencia al fallo que el pasado 13 de marzo emitió la magistrada del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Gabriela Romero Feris.

“Celebramos este dictamen que reconoce el derecho adquirido de los trabajadores que lamentablemente en un momento fue vulnerado”, remarcó Alegre. Al mismo tiempo agregó que “de todas maneras haremos una apelación parcial del fallo”. Sobre esto explicó que “a 12 de los 13 trabajadores la Justicia ratificó que son personal de planta permanente. Pero una trabajadora quedó excluida debido a que, al iniciarse la nueva gestión municipal, le hicieron firmar un contrato. Eso supuestamente invalidaría el pase a planta que le habían otorgado anteriormente, pero en realidad ella manifestó que no sabía lo que firmó ni el perjuicio que eso le generaría”. Por eso “vamos a realizar una apelación parcial para pedirle a la Justicia que revise ese caso en particular”, adelantó Alegre.