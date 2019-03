Congreso partidario del PJ sigue sin reunirse y desde otro sector acusan autoproscripción

Los consejos departamentales de 8 municipios ya solicitaron formalmente al presidente del Congreso partidario del Partido Justicialista que se reúna este sábado 23 de marzo y resuelva si ratifica lo actuado por el Consejo provincial.

Los primeros en realizar este planteo fueron los dirigentes de Capital y lo siguieron Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Virasoro, Alvear, San Roque y, en la jornada de ayer, se sumaron Ituzaingó y Paso de los Libres. Pese a los pedidos, hasta el momento, el Congreso partidario no se expidió al respecto.

En este escenario de diferencias dentro del PJ, se conoció, además, la carta abierta emitida por el Centro de Estudios y de Investigaciones Históricas “Juan Domingo Perón”, que rechaza lo que consideran la “autoproscripción” del Partido Justicialista.

Consideran que el pasado 8 de marzo, el Consejo Provincial del PJ, “apartándose de la Constitución Nacional, de la Carta Orgánica del Distrito y de la Carta Orgánica Nacional”, tomó “la burda decisión de suspender las elecciones internas convocadas para el 31 de marzo y, de esa forma, con argumentos carentes de toda seriedad, autoproscribieron al Partido Justicialista para las elecciones provinciales, dejando a miles de compañeros en un estado de generalizado escepticismo y en la incertidumbre de no saber qué hacer”.

Sostienen que la decisión tomada por el Consejo Provincial es una “flagrante violación de la Constitución Nacional, de la Carta Orgánica del Partido Justicialista Nacional y la del Distrito Corrientes”.

Acusan que se ha privado al Peronismo correntino y sus aliados históricos la posibilidad de votar por los candidatos del PJ en los comicios provinciales del 2 de junio (15 diputados y 5 senadores) y responsabilizan al Consejo Provincial de haber contribuido a la confusión y a la dispersión política de la masa peronista sin ofrecerle una alternativa electoral seria y confiable, “con el alto riesgo de que Eco+Cambiemos no tenga oposición electoral en los comicios del 2 de junio”, aducieron.

Con base en este panorama de dudas dentro del justicialismo, señalan que “amerita con creces la intervención del Congreso Nacional a todos los órganos del Partido Justicialista del Distrito Corrientes, con la facultad del interventor de concertar alianzas y de nominar candidatos a los cargos públicos electivos (arts. 21 punto 7 y 47 in fine de la Carta Orgánica del PJ Nacional)”.