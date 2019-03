De cara a la marcha “pro vida”, abogados expusieron un manifiesto contra el aborto

Las comunidades interreligiosas de Corrientes se unen a las celebraciones del Día del Niño por Nacer con diversas actividades: ayer un grupo de abogados se movilizó hasta el Poder Judicial para ratificar su manifiesto “pro-vida”; y para mañana convocan a participar de una marcha en la que se levantarán banderas en oposición al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se presentará a fines de abril en el Congreso de la Nación.

“En conmemoración del Día del Niño por Nacer vamos a formar parte de la gran marcha nacional que se realizará este sábado. En la ciudad vamos a partir desde las 16.30 desde el anfiteatro ‘José Hernández’, desde donde caminaremos hasta la bajada del puente donde hablarán referentes de diferentes áreas. Luego vamos a leer un mensaje conjunto, y habrá una actuación musical. Invitamos a los correntinos a manifestarse”, comentó a El Litoral Lucía Abad, coordinadora de la comisión de Justicia y Paz y referente del grupo “Correntinos por la vida”.

En esta misma línea, en vísperas a la marcha, el grupo denominado “Abogados por la vida de Corrientes” realizaron una movilización frente al edificio del Poder Judicial marco en el cual leyeron un manifiesto en el que declaran las razones por las cuales están en contra de la despenalización del aborto.

Al respecto, la doctora María Aurora Roch manifestó a este medio: “Tuvimos un importante encuentro, porque nos reunimos a ratificar la lucha por los derechos del niño. Estamos en permanente estudio y observación de lo que sucede con respecto a los derechos de los niños. Además fue una oportunidad para invitar a los presentes a la marcha del sábado”.

Documento

El manifiesto por las dos vidas se confeccionó el año pasado, y el grupo de abogados actualizó su declaración.

“Los abajo firmantes, profesionales del derecho y auxiliares de la Justicia nos manifestamos y apelamos, a las autoridades que nos representan, a la reflexión sobre el proyecto de legalización y despenalización del aborto, e instamos a su rechazo por ser contrario a los principios, valores y normas establecidos en nuestra ley suprema; la Constitución Argentina y los Tratados de Derechos Humanos de igual jerarquía a ella incorporados”, expresa el manifiesto en su primer párrafo.

Dicho esto, con el fundamento de que existe vida desde el momento de la concepción proclaman diversos derechos que deben respetarse. Además, en un apartado destacan los casos de abortos no punibles según el Código Penal precisando: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, ha explicado los alcances de la no punibilidad de aquellas mujeres que se han visto constreñidas a practicarse un aborto en caso de violación o de riesgo en su salud “.

“Por lo que no resulta una necesidad , alterar nuestro régimen vigente que resguarda las situaciones de vulnerabilidad de la mujer que recurre a una práctica abortiva”, destacan.

Luego, para cerrar afirman: “Los abogados y auxiliares de la Justicia, proclamamos la defensa de la vida para todas las personas, desde la concepción, por ser derecho fundante de todos los demás y estar enraizado intrínsecamente con la dignidad que posibilita la realización plena de todo ser humano”.