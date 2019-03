Admiten faltantes en el mercado lácteo pero culpan al clima

El Centro de la Industria Lechera, la cámara que concentra a las principales empresas abastecedoras de la Argentina, admitió la menor oferta de productos lácteos a raíz de situaciones estacionales, climáticas, económicas y financieras, pero además apuntó a la política evasora de algunas empresas como estrategia de competencia desleal.

Ante el conflicto, el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, se mostró confiado en una pronta resolución de los problemas en la distribución de productos lácteos, debido a que “se trata de una sola empresa” de las 300 que producen en Argentina. “Hoy en Argentina hay 300 usinas lácteas que comercializan en nuestro país, y que una sola empresa no produzca lo suficiente para determinados consumidores, no nos alerta”, dijo Etchevehere en referencia al recorte de producción y distribución de productos de la firma La Serenísima.

En las últimas semanas se registraron en algunos supermercados y almacenes faltantes de algunas marcas de leche, en particular las de menor valor, y en otros casos restricciones en la cantidad de unidades que se pueden adquirir por cliente para evitar desabastecimiento.

El caso emblemático de esta situación es la leche La Armonía que integra el listado de productos del programa Precios Cuidados y cuesta $26,36, es decir casi la mitad del precio de las primeras marcas.

Ante esta situación de reducción de la oferta de lácteos, la cámara que nuclea al sector informó que la recepción de leche de sus asociados en el primer bimestre de este año fue un 12,5% inferior al mismo período del año anterior, y desde diciembre de 2018 la caída estacional llega al 23% hasta febrero.

Esta menor oferta de lácteos al consumidor, especialmente en productos frescos como la leche fluida, se explica para el CIL en principio por “la baja estacional de la producción de materia prima, agudizada este año por los factores climáticos adversos, excesivas lluvias y olas de calor”.