Una pobre Argentina sucumbió ante Venezuela en Madrid

El seleccionado argentino de fútbol, con el regreso del crack rosarino Lionel Messi, perdió ayer contra Venezuela 3 a 1 en España, en un pálido partido del conjunto de Lionel Scaloni, el primero de esta doble fecha Fifa.

Salomón Rondón (5’ pt), Jhon Murillo (44’ pt) y Josef Martínez de penal (30’ st) marcaron los goles de Venezuela y descontó Lautaro Martínez (13’ st).

El encuentro se jugó en el estadio Wanda Metropolitano, de Madrid, con arbitraje del español José María Sánchez Martínez.

En un inicio parejo, Venezuela abrió el marcador en la primera llegada, luego de un exquisito pase aéreo de Roberto Rosales a Rondón, que le ganó la posición a Gabriel Mercado y tras un buen control de la pelota definió con un remate a media altura.

Argentina tuvo la pelota, pero no progresó porque Lionel Messi estuvo impreciso y casi no pudo asociarse con Giovani Lo Celso para generar juego, y Gonzalo Martínez recostado sobre la izquierda fue intrascendente.

Tuvo una buena chance con Lautaro Martínez, que recibió de espaldas al arco una habilitación de Lo Celso y tras una media vuelta no pudio definir.

Sobre la media hora apareció Messi, que tras una buena jugada individual para eludir marcas envió un centro para el cabezazo de Lautaro Martínez, que sacó Wuilker Faríñez con esfuerzo.

En otro contragolpe, Murillo asistió en forma perfecta a Darwin Machís, que quedó cara a cara con Franco Armani, pero perdió con el arquero de River, y en la respuesta Messi exigió a Faríñez.

En el cierre lo tuvo otra vez Venezuela, con un remate apenas desviado de Rondón, y de inmediato Murillo recibió la pelota en la izquierda, en un rápido tiro libre de Rosales, y tras el enganche hacia adentro lanzó un fuerte disparo para poner la pelota en el segundo palo de Armani.

En la segunda mitad, el entrenador Lionel Scaloni dispuso tres cambios en el arranque, para poner una línea de cuatro defensores con Gonzalo Montiel, Foyh, Walter Kannemann y Nicolás Tagliafico, y con el ingreso de Matías Suárez por un apagado Gonzalo Martínez intentó tener más poder ofensivo.

Argentina tuvo la pelota y en una combinación entre Messi y Lo Celso el ex Rosario Central habilitó muy bien a Lautaro Martínez, que descontó con un tiro bajo.

Insistió el elenco albiceleste, pero le costó encontrar espacios ante un replegado rival que apostó de nuevo al contragolpe.

Y en uno de estos Foyth derribó en el área al ingresado Josef Martínez y el propio delantero transformó el penal en gol con un tiro suave a la izquierda de Armani, que se arrojó hacia el otro lado.

Argentina jugará su segundo partido de la gira el martes próximo, ante Marruecos, en Tánger.