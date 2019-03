Entre música, carteles y testimonios miles de personas marcharon contra el aborto

Los pañuelos celestes volvieron a ser usados en masa en las calles correntinas, dado que ayer más de cinco mil personas participaron de la “Marcha por la Vida”, que avanzó desde el anfiteatro “José Hernández” hasta la explanada del puente “General Belgrano”, en vísperas a la conmemoración del Día del Niño por Nacer que se celebra cada 25 de marzo. Se trató de un encuentro desplegado en cinco cuadras que estuvo cargado de música y testimonios que marcaban la firme oposición a la despenalización del aborto.

La concentración se realizó en el anfiteatro, donde miles de personas se convocaron ayer a las 16.30 con banderas de argentina, pañuelos celestes y corazones albicelestes que llevaban escritos diversos mensajes en defensa de la vida desde el momento de la concepción.

“Quiero Vivir”, anunciaba el cartel de una embarazada. Del mismo modo se pudieron leer mensajes como: “Con aborto no te voto”, “Yo no tengo hijos pero defiendo los tuyos”, “Corrientes dice sí a las dos vidas”.

En pocos minutos los carteles se multiplicaron y para las 17, cuando la calle lindante al anfiteatro se encontraba colmada de personas, dieron inicio a la movilización guiada por un camión desde donde alentaban al público presente.

“La voz del sentir correntino es nuestro lema porque defender la vida forma parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo”, señaló Gabriel a El Litoral. Del mismo modo, una devota de la parroquia Itatí, Mariana agregó: “Venimos porque queremos defender las dos vidas, las voces de los niños por nacer tienen que hacerse oír”. Muy cerca se encontraba Carolina, vestida con el ambo de odontóloga, quien dijo: “Participar de estas marchas para nosotros es muy importante, más que nada para sensibilizar que somos muchos los que queremos que se salve la vida del niño por nacer”.

A las 17.30 la multitud envolvió de celeste al menos unas cinco cuadras, y avanzaron juntos serpenteando la costanera hasta llegar a la explanada del puente.

Actividades

Con el río Paraná como telón de fondo en un escenario que se montó debajo del puente, se reunió la multitudinaria congregación. Allí la Banda de Música de la Policía los recibió con chamamé y a las 18 tocó el Himno Nacional Argentino dando inicio a los actos centrales del encuentro.

En la apertura se leyó el reconocimiento firmado en el 2001, que se declaró a Corrientes “provincia pro vida” y la declaración de interés provincial. A continuación, convocaron a los presentes a unir los corazones (confeccionados en cartulina). “Se trata de un símbolo de que somos un pueblo unido en defensa de la vida del niño por nacer, queremos mostrar que somos muchos”, explicó Charly uno de los animadores del encuentro.

Voces

Pasadas las 18, tuvo lugar un momento central del evento: la exposición de los testimonios. En primer lugar habló la presidenta del Foro Permanente del Niño por Nacer, Graciela Fernández quien dijo: “El don de la vida es un derecho natural, primordial e innegociable. Es el fundamento del orden social y debe incluir la protección del más débil. No hay persona más débil que un niño por nacer. Hoy estamos aquí pidiendo a todas las fuerzas políticas que incluyan en su programa electoral el compromiso de defender la vida y no dar curso a la cultura de la muerte. Solicitamos un modelo educativo de libertad, en el que los padres puedan elegir cómo educar a sus hijos”.

A continuación la asistente social, Karina Sosa, en calidad de embarazada expresó: “El Estado Argentino reconoce con derechos al niño por nacer, debido a ello se han implementado políticas públicas destinadas a cubrir las necesidades de las embarazadas (por ejemplo la Asignación Universal por Hijo)”. Dicho esto manifestó que “la cuestión del aborto no es una de las problemáticas prioritarias que aqueja a la población femenina, teniendo en cuenta que desde el trabajo social realizamos permanentemente charlas y talleres sobre educación sexual y reproductiva”. Por último, expresó: “Como madre qué decir. Me emociona en lo más profundo, es el sentimiento más puro y verdadero. Es una sensación única, con sus responsabilidades y dificultades. Nadie dice que va a ser fácil siempre, pero de todos modos seguimos apostando a la vida. Decimos sí a las dos vidas”.

El último en hablar fue Ezequiel, un niño que se animó a subir al escenario y desplegó un papel y ante la multitud enunció: “Hoy vengo a levantar la voz por todos los niños, los que no pudieron celebrar su cumpleaños, los que no podrán andar en bici o sentarse en el banco en su primer día de clases. Vengo a pedir a nuestras autoridades que por favor nos dejen crecer, por favor no nos quiten el derecho a nacer”.

A continuación comenzó el show musical, coordinado por diferentes artistas algunos de los cuales presentaron varias canciones alusivas a la temática.

Cabe recordar que la celebración del Día del Niño por Nacer continuará mañana con misas en todas las parroquias.