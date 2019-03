La demanda de pescado en Cuaresma no es la esperada y el costo es similar a la carne roja

La Cuaresma, que se extenderá hasta el 18 de abril, es un tiempo en que los cristianos acostumbran a no comer carne roja los días viernes y la sustituyen por pescado u otros alimentos como pastas o verduras. Han transcurrido dos semanas desde el inicio de este período que busca preparar al católico para la Pascua y, aún la demanda de esta carne blanca no es buena. El costo varía según el local donde se la busca, pero el kilo supera los $200, por otra parte, una lata de atún por ejemplo no vale menos de $100.

“Tenemos canoas para buscar el pescado que después lo vendemos. Hay mucha gente que viene a preguntar pero no se está vendiendo como en otros años. Lo único que estamos sacando ahora es surubí y el kilo cuesta $200”, dijo ayer a El Litoral Clemente quien vende en el Puerto Italia.

Respecto a la demanda, agregó que “el año pasado compraban mucho más, ahora no se vende casi nada”.

Desde la pescadería Moby Dick del barrio Cambá Cuá, coincidieron en que “la demanda es muy baja hasta el momento”. El precio de algunos pescados se acerca al de la carne roja y frente a ello, vendedores comentaron que “no es que el pescado sea barato, sí que la carne roja subió mucho el precio”.

“El filete de merluza, que es lo más común, cuesta el kilo $270 (entran alrededor de 6 o 7 filetes sin espina), el otro muy común que llevan es el lomo de atún que sirve para hacer a la plancha o milanesa, cuesta $340. La rodaja de surubí cuesta $250 el kilo y de pacú $270, sirve para hacer a la plancha o al horno. El kilo de milanesa de surubí al igual que la de merluza cuesta $320”, comentó ayer a El Litoral Daniel de la pescadería ubicada en Bolivar y San Luis.

En comparación con la carne vacuna, en promedio un kilo de milanesa de carne roja vale $280, expresó que “el kilo de milanesa de surubí, por ejemplo, cuesta sólo un poco más ($320), no es que esté barato el pescado, sí que la carne roja subió mucho el precio”.

“Siempre hay diferencia en la demanda cuando es Cuaresma, pero no es como en años anteriores. La gente lleva mucho pescado de río que es más económico. Al trabajar mucho con congelado nos da la posibilidad de tener, no más de 24 meses congelado y, así mantener los precios”, indicó Daniel.

A la vez, remarcó que “no hay muy buena demanda, sí los viernes se empezaron a acercar más personas”. “En este local vemos que la gente acostumbra a comprar varias cosas y congelar para usar toda la semana, en Cuaresma viene otro grupo de gente a comprar los viernes por la tradición de no consumir carne roja. El viernes viene aquella persona que no tiene el hábito de consumir pescado durante toda la semana y lo hace por el ayuno”, dijo.

Cabe destacar que en los puestos en el mercado municipal también se pueden encontrar estos productos.

El año pasado, en pescaderías en general, el surubí costaba el kilo entre los $130 y $150. En tanto que la merluza, en el 2018, costaba $160 el kilo, el pacú $150 y el salmón rosado sin espinas $420.

La latas de atún en los supermercados tuvieron un incremento y no se encuentra a menos de $100.

En un recorrido de El Litoral por supermercados, se pudo constatar que las latas de atún no cuestan, por lo general, menos de $99.9 y que otros alimentos como las pastas pueden valer más de $60 un paquete. Las verduras pueden encontrarse a menor costo, pero estas deben ser acompañadas por otra comida por lo general.

En una de las sucursales del supermercado Impulso, una lata de atún al aceite “La Campagnola” cuesta $211, precio similar al kilo de surubí en el Puerto Italia. En este mismo comercio, se puede encontrar una caballa al natural a $102, 90, marca “Caracas” y un lomito al natural a $92,90. Otras opciones al pescado, que también pueden ser válidas si quieren hacer ayuno por Cuaresma son las pastas o verduras. En este negocio, un paquete de ravioles de la marca del supermercado cuesta $59 y de la marca La Salteña $85,90 los 500 gramos. A su vez, en el Carrefour los precios del atún son similares, pero se encuentra una promoción de atún al natural La Campagnola a $128, lomito de atún a $99. También se puede consumir en esta fecha choclo, hay latas desde $20 (marca Inca) o de la marca Carrefour a $39.

En el local ubicado por la peatonal Junín, un mazo de acelga cuesta $29. Un kilo de ravioles La Salteña está $144. Una lata de jardinera marca Arcor está $30.

El costo de todos los alimentos se incrementan casi de manera semanal, ya que por ejemplo en algunas panaderías esta semana hubo un nuevo incremento en sus productos.

En comparación con el año pasado, el kilo de pescado vale hasta $100 más caro. Mientras que una lata de atún cuesta por arriba de los $90.

Para los fieles creyentes católicos es importante mantener el ayuno y restringir el consumo de carne roja durante la Cuaresma, los más ortodoxos optan por hacerlo durante los cuarenta días de la Cuaresma.