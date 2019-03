Municipalización y reactivación productiva, dos desafíos vitales en “Colonia El Caimán”

Durante su discurso en la inauguración de un jardín de infantes en “Colonia El Caimán” el gobernador Gustavo Valdés instó a los legisladores que participan del acto a que presenten un proyecto para municipalizar a la población anfitriona. Actualmente, dependen de la Comuna de San Miguel, cuyas autoridades -al ser consultadas por El Litoral- consideraron que la autonomía será favorable a la comunidad ya que podrá administrar sus recursos para mejorar sus condiciones de vida.

Colonia Madariaga, más conocida como “El Caimán” (ver recuadro), es una de las siete poblaciones rurales que forman parte de la Municipalidad de San Miguel y está emplazada a pocos kilómetros del área urbana. Allí viven poco más de 2 mil habitantes, funcionan dos escuelas primarias, una secundaria y en el Centro Integrador Comunitario (CIC) atiende una doctora contratada por la Comuna.

“En los últimos años creció considerablemente la cantidad de chicos que concurren a la escuela. Eso es muy bueno porque se nota que la gente accede a un derecho muy importante para que en un futuro tengan más oportunidades”, señaló el viceintendente Manuel Esquivel, quien además es profesor de Educación Física y ayer precisamente acompañó al grupo de futbolistas que representará a San Miguel en el torneo provincial del Tekoverano que se concretará el próximo fin de semana en la capital correntina.

“Se hizo el sorteo y cada equipo presentó su propuesta sobre qué quiere como premio en el caso de lograr el campeonato. Y los integrantes del equipo que representa a San Miguel, que viven en El Caimán, plantearon dos propuestas: una es que le cedan un predio para el club deportivo y si eso no es viable, la otra consiste en que se equipen las instalaciones del CIC para las prestaciones médicas”, contó Esquivel en diálogo con El Litoral.

Atención

“Nosotros tratamos de brindarles la mejor atención posible, pero somos conscientes de que a veces puede no ser suficiente, porque también debemos ocuparnos de los demás parajes y el área urbana”, afirmó el intendente José Barreiro al ser consultado por este diario. En este sentido, coincidió con Esquivel, que hace varios años desde la comunidad piden convertirse en un Municipio autónomo. “Incluso, durante la campaña, nosotros al igual que otros candidatos hablamos sobre el tema. Los únicos que no estaban de acuerdo eran quienes estuvieron en el poder municipal hasta diciembre del 2017”, recordó el Jefe comunal.

Tras lo cual coincidió con el viceintendente en que todavía hay muchas cosas para hacer. “Por ejemplo, extender la red de agua potable y el tendido eléctrico”, indicó Esquivel. Al mismo tiempo, aclaró que no es un trabajo sencillo porque en una gran parte de la población las casas están dispersas. “Lo cual es un factor favorable si se tiene en cuenta que la comunidad podría seguir creciendo porque hay espacio disponible”, consideró el Vice.

Producción

Además de la municipalización, “hay una cuestión que es trascendental para ‘El Caimán’ y para toda la jurisdicción de San Miguel: la generación de fuentes de empleo”, afirmó Barreiro. Por eso, “el año pasado mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Producción se realizó el arado de la tierra a unas 400 familias. Lamentablemente después, las abundantes lluvias arruinaron lo que se realizó con el objetivo de tratar de incentivar -en principio- el cultivo de mandioca, batata, maíz”, explicó.

Mientras que sobre el caso específico de “El Caimán”, el Intendente rememoró que “décadas atrás en la colonia existía una empresa citrícola, pero lamentablemente después tuvo problemas y dejó de funcionar. Ahora sólo funciona un pequeño aserradero y, por lo tanto, no hay salida laboral”. “Pero creo que se puede reactivar la actividad de los pequeños productores”, subrayó Barreiro.