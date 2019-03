Importantes pérdidas en el incendio de una casa en Goya

Un incendio causó importantes daños materiales en una habitación de una vivienda, en la localidad de Goya. Se quemaron varios artefactos de electrónica y otros elementos pero no causaron lesiones en sus moradores.

El siniestro ígneo ocurrió ayer alrededor de las 6.40, en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Pago Largo y Curuzú Cuatiá. Vecinos de la zona observaron que por la ventana de una habitación de la planta alta de la finca salía humo y dieron aviso a los bomberos.

Poco después se presentó en el lugar una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de esa ciudad y luego de un arduo trabajo lograron detener el avance del fuego, con lo cual se evitó que se propagaran a otros sectores de la vivienda. Las llamas se focalizaron en una habitación de 3 x 5 metros aproximadamente donde se quemaron televisor, computadora, una cama, ropas de vestir entre otros elementos en tanto que los habitantes, del lugar no sufrieron daños.

Por otra parte, en la ciudad Capital se registró el incendio de una vivienda que dejó como saldo daños materiales.

Por causas que se tratan de establecer, el fuego comenzó alrededor de las 2 de ayer en un domicilio ubicado en inmediaciones de la Ruta Nacional 12 y calle Río de Janeiro. Al tomar conocimiento del hecho, personal policial de la Unidad Especial de Bomberos de la Policía de Corrientes se presentó en el lugar y al poco tiempo lograron apagar totalmente el fuego. Luego de efectuar el control del lugar se constató que como consecuencia del siniestro ígneo sólo se registraron daños materiales, en tanto que se inició una investigación para establecer si el mismo se habría originado o no de forma accidental. En el caso intervino la Comisaría Decimoctava.