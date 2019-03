Mayer va por su tercera victoria ante un Top Ten

Continuará hoy la octava participación del tenista correntino Leonardo Mayer en el Master 1000 de Miami en los Estados Unidos. La empresa para el actual 62 del ranking del mundo no será sencilla ya que enfrente tendrá al griego Stefanos Tsitsipas, quien se encuentro en el Top Ten, ocupando el puesto 10.

El cotejo, el primero entre ambos, se desarrollará en el cuarto turno de la cancha principal del Hard Rock Stadium, durante la tarde.

Para el capitalino representará la trigésimo tercera ocasión jugar frente a un Top Ten en la que sólo obtuvo dos victorias. La primera fue frente al español David Ferrer en 2014 en la final del ATP 500 de Hamburgo (Alemania), donde obtuvo su primer título. La segunda fue en junio de 2018 cuando derrotó al sudafricano Kevin Anderson en Queen’s, Londres, en la primera ronda.

Mayer, en la segunda ronda, venció a su compatriota Guido Pella 6-2 y 6-4. Por su parte Tsitsipas, quien arrancó el certamen desde esa ronda, derrotó al estadounidense Mackenzie McDonald 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (4).

En la cuarta ronda del segundo Masters del año espera el ganador del partido que deben protagonizar el canadiense Denis Shapovalov y el ruso Andrey Rublev.

El correntino busca avanzar por primera vez a esta instancia del certamen norteamericano.

Delbonis perdió con el N° 1

Federico Delbonis no pudo con Novak Djokovic en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami y quedó eliminado tras caer 5-7, 6-4 y 1-6.

El azuleño había debutado con un triunfo ante el alemán Peter Gojowczyk y en la segunda ronda dejó en el camino al australiano John Millman.

Delbonis estuvo agresivo y en gran forma desde el comienzo del partido, pero Djokovic aprovechó su primera chance desde la devolución para escaparse a un 5-2 que de todas formas, no pudo mantener. Es que el azuleño logró quebrar el saque y luego igualar 5-5.

Sin embargo, en el último game del primer set, Djokovic volvió a quebrar para hacerse con la primera manga por 7-5.

En la segunda manga, se dio un desarrollo similar, pero con diferente resultado. Djokovic estuvo con un quiebre temprano, margen de 3-1 y servicio. Pero Delbonis reaccionó con todo, fue una máquina de meter winners y encadenó cuatro games consecutivos, para forzar un set decisivo.

En la tercer manga, sin embargo, Djokovic no dio lugar a nuevas sorpresas. El serbio fue pura jerarquía y tras romper a Delbonis otra vez en el comiendo del set, esta vez no hubo vuelta atrás y se llevó el partido por 6-1.

Así, Djokovic se medirá con el español Roberto Bautista Agut, por un lugar en los cuartos de final del segundo Master 1000 del año.