Quinteros sentenció: “Regatas puede jugar mucho mejor”

En el Parque Mitre, Regatas Corrientes consiguió dos nuevos triunfos y extendió a tres la racha positiva que le permitió quedar con 16 victorias y 10 derrotas en la presente edición de la Liga Nacional de Básquetbol.

Frente a Argentino, el pasado sábado, el Fantasma volvió a mostrar poder de reacción, situación similar a la vivida con Gimnasia y Peñarol, para quedarse con el partido.

“Nosotros somos conscientes que Regatas no es esto, nosotros tenemos mucho más equipo, no tenemos la necesidad de estar dependiendo de los últimos minutos, del carácter, de la intensidad, yo creo que tenemos mucho potencial y podemos hacer mejores partidos”, lanzó Paolo Quinteros, capitán de Regatas.

“Pero se ganó, y es más lindo corregir sobre la victoria, pero no tengo duda que tenemos mucho potencial y vamos a seguir mejorando”, agregó el jugador entrerriano de 40 años.

En las últimas tres presentaciones, Regatas llegó a estar muy abajo en el marcador (22 puntos contra Gimnasia, 18 frente a Peñarol y 8 ante Argentino). “En ningún momento el equipo se pierde, sino que al contrario, tiene actitud, tiene coraje para ir a buscar el partido, y lo estamos logrando, pero igual tenemos que trabajar para seguir mejorando”.

En el juego frente a Argentino, Quinteros terminó como goleador del equipo (18 puntos) y siendo determinante en el cuarto final. “No solamente las decisiones son mías, el equipo en sí me tuvo confianza para las últimas pelotas y pude terminar resolviendo, pero el mérito es del equipo, que a pesar de no estar jugando como queremos, saca el carácter y tiene mucho coraje para ganar los juegos”.

El plantel de Regatas viajará esta noche rumbo a Mar del Plata donde el miércoles 27 enfrentará a Quilmes y el viernes 29 hará lo propio con Peñarol. “La gira va a ser dura, ya quedó demostrado, Quilmes nos ganó acá, así que tenemos que tomarnos revancha de eso, y Peñarol demostró que si nos descuidamos nos puede vencer”, culminó.