El transporte público de Santa Catalina cuenta con cinco nuevas unidades

La Municipalidad de Corrientes informó que a partir de este miércoles el servicio público de transporte de pasajeros en el complejo habitacional del predio de Santa Catalina, cuenta con cinco unidades 0km que responden a todas las normas ambientales y de seguridad.

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana y de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Transporte, destacaron el compromiso de la empresa prestataria para poner a disposición de los vecinos los nuevos colectivos.



Se trata de Turismo Miramar (línea 110 C) que realizó una inversión de total de $USD 650.000. “Destacamos y agradecemos las acciones de la empresa para mejorar el servicio de transporte público en el complejo habitacional de Santa Catalina”, sostuvo el subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda.



El funcionario precisó que todas las unidades cumplen con las normas ambientales y remarcó que “a pesar de ser un servicio denominado `precario´ ya fue homologado por el Concejo Deliberante”. A su vez, indicó que la línea 110 C “permite unificar diversos barrios que antes no contaban con una línea de colectivo”.



“Y además de reforzar y mejorar el servicio a santa Catalina, une diversos barrios mejorando el servicio para usuarios de Alta Gracia, Independencia, Mil Viviendas, Galván y San Benito entre otros”, destacó Rueda.



Las cinco nuevas incorporaciones son Mercedes Benz Euro 5, con caja automatizada y tecnología que permite reducir las emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos, entre otras particularidades.



Vale remarcar que todos los colectivos utilizan el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), por lo que todos los usuarios pueden acceder a los beneficios habituales que se aplican con la tarjeta.

RECORRIDO Y FRECUENCIA



Con una frecuencia de 15 minutos, el recorrido de ida inicia en el barrio Santa Catalina, avenida Maipú, avenida Alta Gracia, avenida Paysandú, Rafaela, avenida la Paz, avenida Patagonia, avenida Sarmiento, Teniente Cundom, Vargas Gómez, avenida Teniente Ibáñez, Guastavino, avenida 3 de Abril, Buenos Aires, Bolívar y La Rioja, hasta llegar al puerto.



Mientras que el regreso es por Salta, Rivadavia, Entre Ríos, Alberdi, avenida Jorge Romero, Elías Abad, Alberdi hasta el cementerio San Juan Bautista, nuevamente Alberdi, La Pampa, Zarate, avenida Teniente Ibáñez, avenida Sarmiento, avenida Patagonia, avenida Paysandú, avenida Alta Gracia y avenida Maipú, hasta ingresar al barrio Santa Catalina.