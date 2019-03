Robert Rojas se sumó a las prácticas pero está en duda

El defensor paraguayo Robert Rojas se reincorporó a los entrenamientos de River luego de ser liberado de la convocatoria para la fecha Fifa, pero está en duda para jugar el sábado ante Talleres por tener molestias en el tobillo derecho.

El entrenador Marcelo Gallardo lo va a evaluar entre hoy y mañana para determinar si lo puede tener en cuenta ante la ausencia de Javier Pinola, que debe cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla.

El zaguero fue convocado a la selección paraguaya que conduce el argentino Eduardo Berizzo a pesar de estar lesionado en el tobillo derecho y no haber sido parte del equipo en el encuentro ante Independiente.

Por esa razón, Rojas no jugó en el amistoso ante Perú que se disputó el viernes de la semana pasada y fue desafectado el sábado en el segundo amistoso, en California, ante Estados Unidos.

Por esa convocatoria, Gallardo dijo en conferencia de prensa: “Es una determinación que toma la Federación Paraguaya de Fútbol, tiene su derecho a convocarlo, pero no tiene sentido común porque va a viajar e imposibilita su recuperación ya que está lesionado”.

Gallardo además espera los regresos de Gonzalo Montiel y Franco Armani, que se sumarán a los entrenamientos mañana, y de los juveniles Cristian Ferreira y Julián Alvarez, quienes tras participar de los amistosos del Sub 20, mañana ya trabajarán con el plantel profesional.

River va a entrenarse hoy y mañana en el predio de Ezeiza y el viernes viajará a Córdoba para enfrentar a Talleres en la anteúltima jornada de la Superliga, en la que el equipo de Gallardo podría asegurarse la cuarta plaza de la Copa Libertadores del 2020. Para este partido, el “Muñeco” volverá a contar con Enzo Pérez, quien no jugó ante Independiente por una fatiga muscular, y ya se entrena con normalidad Ignacio Fernández, que había sufrido un golpe y trabajó diferenciado la semana pasada. También se movieron de manera diferenciada Ignacio Scocco, quien volvió a sufrir un desgarro en el gemelo de la pierna derecha por tercera vez en los últimos 4 meses, Exequiel Palacios, por una microfisura, y Milton Casco, por fractura de clavícula.