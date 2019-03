A Roca no le darán los números para salvarse del descenso

Todo parece indicar que a Deportivo Roca no le darán los números para salvarse del descenso. El equipo Naranja protestó los dos últimos partidos que jugó frente a Ferro de General Pico e Independiente de Neuquén por la Reválida del torneo Federal A, por la indebida inclusión de jugadores rivales, sin embargo trascendió que sólo le darán por ganado uno de los juegos.

El fallo se conocerá oficialmente hoy a las 13, pero según adelantó el sitio Ascenso del Interior, el Tribunal de Penas de la AFA se reunió ayer y llegó a un veredicto: Roca ganará los puntos del partido ante Ferro, pero no así ante Independiente, por lo que perderá la categoría.

De ser así, habrá triangular desempate por el descenso entre San Martín de Formosa, Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, estos dos últimos de Salta, cuyo fixture y sedes del petit torneo se sortearán también esta tarde.

El triangular determinará los dos últimos descensos del Federal A, y en caso de que sean San Martín de Formosa o Juventud Antoniana el equipo que salve la categoría, ganará a la vez el derecho de jugar la segunda fase de la Reválida. De ser Gimnasia y Tiro el que logre permanecer, el que seguirá compitiendo será Crucero del Norte.

Una vez definido el triangular, estarán las cuatro llaves eliminatorias de la Reválida que no podrán iniciarse aún, ya que esperan para conocer rival Sansinena de General Cerri, For Ever, Villa Mitre de Bahía Blanca y Deportivo Maipú de Mendoza.

Desde el club Deportivo Roca se adelantó que en caso de que las protestas no prosperen agotarán las instancias administrativas para reclamar lo que entienden les corresponde, y si es necesario recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo internacional (conocido como TAS).

Los otros juegos

Además de Boca Unidos y Desamparados, las otras llaves de la segunda fase de la Reválida que se jugarán el domingo son las que protagonizarán Sol de Mayo y Unión de Sunchales (a las 16 en Viedma) y Camioneros ante Deportivo Maipú (a las 17 en Esteban Echeverría).

En tanto que el domingo también se pondrá en marcha el Pentagonal Final que determinará el campeón del Federal A y primer ascendido del certamen.

A las 17 jugarán Defensores de Belgrano de Villa Ramallo ante Estudiantes de Río Cuarto, y a las 19.30 lo harán Sarmiento de Resistencia y San Jorge de Tucumán.