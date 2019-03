Boca Juniors intentará engrosar su racha positiva frente a Banfield

Boca Juniors, en una serie positiva de cinco victorias consecutivas, una por la Copa Libertadores, recibirá hoy a Banfield por la fecha 24 de la Superliga. El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en “La Bombonera” y será arbitrado por Pablo Echavarría.

Boca tiene 47 puntos en la Superliga, está tercero detrás de Racing Club (55) y Defensa y Justicia (51), con un rendimiento ascendente que le reportó victorias sobre Defensa y Justicia (1-0), Unión de Santa Fe (3-1), San Lorenzo (3-0) y San Martín de Tucumán (4-1), más otra en el Grupo F de la Libertadores, ante Deportes Tolima de Colombia (3-0).

Esa serie le brindó al DT Gustavo Alfaro el respaldo que necesitaba su ciclo que recién comenzó hace un par de meses, y a los jugadores la confianza para dar un plus y aportar lo que tenían guardado, tales los casos de Emmanuel “Bebelo” Reynoso, ignorado en el ciclo anterior, el colombiano Sebastián Villa, Mauro Zárate y hasta Emmanuel Mas.

Esos rendimientos individuales altos, sumados a otros aciertos como la incorporación de Lisandro López, un zaguero con presencia en las dos áreas, y de Ivan Marcone, el dueño del mediocampo, más lo que siempre aportaron el arquero Esteban Andrada y el uruguayo Nahitan Nández, le dieron a Boca la estabilidad que necesitaba, y hasta Carlos Tevez elevó su nivel, al igual que los goleadores Ramón Abila y Darío Benedetto.

Para recibir al “Taladro”, Alfaro ensayó con el arquero y la defensa titular, en el medio estará Marcone, pero no el uruguayo Nández, recién llegado desde China luego de haber jugado para su seleccionado un torneo internacional en la fecha Fifa.

En el lugar de Nández jugará el colombiano Jorman Campuzano, en una variante que está relacionada con el partido que Boca jugará el martes en Brasil frente a Paranaense.

Otro que no estará desde el inicio será el colombiano Villa y eso motivará el regreso del cordobés Cristian Pavón, de muy bajo nivel este año y ausente a raíz del desgarro que sufrió el 20 de febrero pasado en la derrota como local ante Atlético Tucumán (2-1).

Enfrente estará Banfield, con apenas 28 puntos, y que no encuentra regularidad desde que se inició a principios de año el ciclo de Hernán Crespo como DT, además inmerso en una serie adversa de dos derrotas y un empate, el de la fecha pasada ante Godoy Cruz (2-2).

El DT del “Taladro” hará tres cambios en relación a la formación que enfrentó a los mendocinos, y mantendrá en el arco a Facundo Cambeses, ya que el colombiano Mauricio Arboleda perdió el puesto hace dos fechas en la derrota ante Defensa y Justicia (3-2) en la que tuvo una infortunada participación en dos de los goles anotados por los de Florencio Varela.

Los cambios serán Jorge Rodríguez por Alexis Maldonado, Claudio Bravo por Javier Sporle y Jesús Dátolo por Nicolás Bertolo, lesionado en el aductor derecho.

El historial en primera división es ampliamente favorable a Boca, que se impuso en 53 ocasiones contra 18 de Banfield, más 21 empates luego de haberse enfrentado 92 veces.