La venta de autos está casi estancada y no descartan nuevas subas por el dólar

La alta inflación y el nuevo récord del dólar -que llegó a $45 el miércoles pasado- empeoran el panorama económico ya que algunos que tenían esperanza de que la situación del país mejorara para este año, ven con pesimismo una salida. Así como ayer este medio publicó las entrevistas con referentes económicos de la provincia, hoy exponen sus realidades desde concesionarias, uno de los rubros más afectados por el cambio de la moneda estadounidense. Es así que el hecho de adquirir un auto propio lo ven cada vez más alejado del trabajador.

Desde estos comercios comentaron a El Litoral que hay una suba por mes de entre un 6% y 10%, algunos sostuvieron que “el negocio está parado” y otros que “sólo vendemos a nuestros clientes de hace años que buscan renovar”. Además, relataron que los créditos UVA es lo que más se está moviendo, ya que otras tasas de interés son muy altas.

Los vendedores de autos tanto los cero kilómetro como usados coincidieron en que fue bajando la demanda gradualmente desde hace un año y que desde inicio de este año está, para muchos, “estancado”. Desde una concesionaria comentaron que antes vendían al menos dos autos cada quince días, pero que ahora ese número bajó.

“En febrero hubo una leve mejoría, pero luego se vino abajo. La buena venta ese mes pudo haberse debido a varios factores externos, pero más que nada creo que fue suerte. Tenemos muchos clientes propios que renuevan sus vehículos y eso mantiene la demanda, otro motivo no hay ya que la economía del país no mejoró. Vienen mucho para renovar, no para comprar su primer vehículo”, comentó Leonardo de BEM.

Respecto a los aumentos dijo que “fueron sucesivos, todos los meses está subiendo entre un 6% y 10%” y que “no hay perspectiva de mejora”.

“En lo que va de la fecha fue bajando la demanda, enero fue el peor mes desde el año 2005 y la venta viene bajando aún más. En esa fecha tuvo que ver mucho el dólar y también las clases porque la gente se ocupa de otros gastos, además de las tasas altas y la dificultad de financiar. Ofrecemos autos cero kilómetro y usados, hoy por el valor del dólar lo que más se mueve es el usado”, comentó Javier de Autonorte.

A la vez, agregó que “vemos que muchos de los que compran son los que guardaron dólares y estos deciden muchas veces comprar un usado mejor que un cero kilómetro”. “Se vende mucho con el crédito UVA, el precio más bajo de un usado en esta concesionaria es de $180 mil, trabajamos con autos desde 2009”, continuó.

“Tenemos clientes de hace 22 años, nos ayuda nuestra trayectoria. No se vende como antes, pero algo vendemos por nuestros clientes. Estamos igual que el año pasado. Viene mucha gente que deja su auto a consignación. Muchos buscan autos que cuesten alrededor de $100 mil y la tendencia es el crédito UVA. La suba es de entre 6% y 10% por mes”, relató Leandro de Salazar Automotores.

Por su parte, Sergio de la concesionaria que lleva su nombre ubicada por la avenida Independencia expresó: “La baja en la demanda fue gradual y ahora está estancada, se fue truncando de a poco hace un año, ahora no se vende casi nada. Vendía dos autos cada quince días, pero ahora no logro vender eso, además hay mucha competencia. Muchos sólo entran a preguntar y por las tasas de interés no se quedan”.

Desde Nissan también relataron que la demanda bajó y que el dólar mueve mucho la venta en este rubro.

A nivel nacional, las empresas comunicaron que modificarán las listas aún en el actual contexto de fuerte caída de ventas que atraviesan, con un nivel de patentamientos que cae a más del 50% interanual a pesar de la agresividad comercial que implementa la mayoría de las firmas.

Las nuevas listas de precios llegarán acompañadas de importantes bonificaciones para tentar al consumidor, como viene sucediendo en los últimos meses.