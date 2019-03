Al ritmo del hit “Leña para el carbón”, se viraliza un tema sobre el problema de la basura

“Hay mami, la basura no la lleves, chaque.../ Todos colaborando, la ciudad hay que limpiar.../ si sacamos los residuos en horario, siempre limpio estará, por eso.../ Linda nuestra ciudad, mamacita, linda nuestra ciudad, en el barrio, linda nuestra ciudad…”, dice la primera estrofa del tema musical que ayer comenzó a propagarse a través de grupos de WhatsApp al ritmo del hit “Leña para el carbón”. Apuntan a concientizar sobre la problemática de la basura que hoy afecta a la ciudad. Desde la Secretaría de Ambiente indicaron que, si bien no es un producto oficial, es una gentileza de los artistas que bien sirve para concientizar sobre el tema. Con los acordes del remix de la cumbia colombiana y otras argentinas, que convirtieron al tema musical “Leña para el carbón” en el hit del verano, Javier Lezcano y su banda aportan un canal expresivo para crear conciencia y evitar que los basurales continúen propagándose en la ciudad.

En este sentido, con lenguaje coloquial y con notas musicales e intervalos de tiempo que se repiten constantemente, se hace hincapié en la letra para lograr propalar este mensaje dirigido a los vecinos. Así, apelan a respetar los horarios de recolección de residuos y apuestan a una ciudad más limpia y linda diciendo: “Tenés que estar atento.../ es mejor organizar.../ si sacás fuera de horario, una multa vendrá.../ Pim pum pam, mamucha.../, multa al infractor, multa al infractor, si no cumple, multa al infractor.../ Respetemos los días y horarios y tendremos siempre limpio el barrio.../, si cuidamos entre todos será muy limpia muchos años.../”. Linda nuestra ciudad, mamacita...”.