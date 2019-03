Según encuesta, cinco de cada diez discute de política

“¿Pueden discutir o hablar dos personas que votaron distinto, acercando posiciones? ¿Elegimos con quién discutir o lo hacemos con quién sea? ¿Discutimos desde la razón o desde la pasión?”. Estas son algunas de las preguntas que disparó la encuesta sobre la discusión de opiniones políticas que realizó en Corrientes la Fundación Prometeo.

Sus resultados revelaron que al menos cinco de cada diez encuestados discute de política con personas que votaron distinto, es decir, que tienen una opinión distinta. Esto si se tiene en cuenta que el 40 por ciento, del total de los encuestados respondieron que lo hace sólo cuando sacan el tema, y el 13 por ciento, que debate todo el tiempo.

El 35 por ciento expresó que muy raras veces discute o conversa de política con una persona que votó de manera distinta. Mientras que el 12 por ciento, nunca lo hace, según indica el documento de la Fundación Prometeo al cual accedió El Litoral.

Otra de las preguntas fue “¿con quién discute o conversa de política?”. Más de la mitad, el 57 por ciento, contestó que lo hace con amigos y conocidos. El 23 por ciento respondió con los “parientes que votaron mal”. Y el 16 por ciento manifestó con todo el mundo.

La encuesta principalmente hace referencia a la polarización que se observó en las elecciones presidenciales pasadas entre kirchnerismo y macrismo. Por ello, una de las preguntas se orienta a identificar la existencia o no de descalificaciones en estas conversaciones.

El 40 por ciento manifestó que no utiliza expresiones como “kuka” o “globoludo”. El 34 por ciento dijo que rara vez lo hace. Sin embargo, el 25 por ciento, manifestó que ilustra sus discusiones con estas palabras. De ese grupo, el 37 por ciento indica que no le interesa qué siente la otra persona cuando se emplean esos términos.

Sobre los motivos que motorizan el debate, el 40 por ciento de los encuestados y de las encuestadas informaron que tienen por objetivo hacerles ver su error. El 33 por ciento, expresó que lo hace para “pasar el rato”. El 15 por ciento, por el mero gusto de discutir. El 12 por ciento restante, para hacer cambiar la forma de votar de la otra persona.

Sin embargo, el 80 por ciento de los encuestados respondió que no cambió de opinión luego de la discusión o conversación. Mientras que el 17 por ciento, sí lo hizo, o al menos así lo manifestó.

“¿Usted piensa que va a poder convencer de que cambien su voto a aquellas personas con las cuales discute o conversa de política?”. Ante esta pregunta, el 33 por ciento respondió que “no le interesa convencerles”; un 27 por ciento, contestó “sólo si son personas inteligentes”; otro 27 por ciento, dijo que no lo cree. Mientras que sólo el 13 por ciento cree que logrará hacer cambiar de opinión al otro votante.

La investigación se realizó entre los días 15 de febrero y 1 de marzo de 2019 en la ciudad de Corrientes. Para ello, se utilizó un instrumento de medición cerrado.

La encuesta es aleatoria y estratificada, con entrevistas realizadas de manera personalizada en el domicilio del encuestado. Los barrios visitados fueron: San Gerónimo, Fray José de la Quintana, Collantes, Cremonte, Pirayuí, Aldana, Molina Punta, Santa Teresita, Sur, Apipé, Jardín, Madariaga, Villa Raquel, Serantes, Berón de Astrada, La Rosada, Quilmes, Belgrano, Libertad, Virgen de los Dolores, Deportes, Montaña, Celia, Cambá Cuá, Yapeyú, San Antonio Este, 17 de agosto, Mil Viviendas, Laguna Seca, San Benito y Luz y Fuerza, según informaron desde Prometeo

La muestra alcanza las 300 entrevistas efectivas, correspondiendo 152 a mujeres y 148 a hombres, de acuerdo al índice de masculinidad del Censo 2010. En cuanto a la proporcionalidad etarea, refleja la realidad demográfica de la ciudad investigada. El margen de error es, + -3,6%, con un grado de precisión del 95,8 por ciento, según informaron desde la Fundación Prometeo que realizó la investigación.