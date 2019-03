Utiles escolares y uniformes: la demanda es buena, pero se ajusta a lo indispensable

El próximo miércoles inician las clases en la provincia y la demanda de útiles escolares y uniforme si bien aumentó en la última semana, los comerciantes sostienen que se modificó la forma de comprar. Para los vendedores de diferentes rubros que ofrecen vestir y llenar las mochilas de los niños, los padres buscan sólo lo indispensable.

En algunos locales céntricos como La Llave del Chaco y Comercial Guardapolvos, los clientes llegaban hasta la vereda en busca de precios bajos, mientras que otros tenían menos clientes aunque no pocas ventas. En otros comercios que no tienen venta exclusiva como Ipri o Balbi, también tenían una gran demanda de todo lo que sea para el colegio de los chicos.

“Esta semana tuvimos muy buena venta pero no igual que el año pasado, cuando el local estaba repleto varios días. La última semana la gente empezó a comprar, antes sólo consultaba. Buscan mucho precio y comparan los costos con otros negocios”, dijo Mariana de Informales.

En este sentido, agregó que “otra diferencia con años anteriores es que llevan sólo lo que necesitan”. “Antes por ejemplo buscaban todo el conjunto deportivo, ahora sólo lo que les hace falta, pantalón o buzo”, y comentó que “un guardapolvos talle 14 cuesta $980, mientras que el más chico vale menos de $400”.

“Hay demasiada concurrencia por el inicio de las clases. Hace tres semanas venimos con muy buena demanda. El movimiento fue aún mayor en la última semana, pero las compras escolares comenzaron a mediados de enero”, contó Fabián, encargado de La Llave del Chaco.

Las compras anticipadas se dan, según explicó, para “encontrar surtido, ya que en estos días puede ser que algunas mercaderías o marcas no se encuentren”.

“Compran los productos teniendo en cuenta lo que les quedó del año pasado; antes llevaban mucha mercadería, ahora sólo lo que les hace falta. Buscan reutilizar los útiles de los años anteriores”, dijo y destacó que “se vendió de todo, mochilas y cartucheras también”.

En Bob y Meg, donde venden uniformes, Roxana contó que “tenemos todo al costo e igual no hubo buena demanda en comparación con el año pasado”. “Están llevando lo justo y necesario. Las ventas empezaron a notarse más la última semana de febrero. Antes llevaban mucho medias y accesorios, ahora sólo llevan lo indispensable”, relató ayer a este medio gráfico.

En Showsport, por Junín casi San Juan, contaron que hay promociones de zapatillas de marca a menos de $1.500 y que la última semana hubo buena demanda.

“Se está vendiendo lo justo y necesario. Además, buscan mucho precios, hacen comparaciones con otros negocios y llevan marcas alternativas. El costo subió más del 20% en comparación con el año pasado. Tenemos marcas alternativas pero muchos prefieren comprar lo que pide el docente; tenemos por ejemplo un cuaderno Rivadavia a $180 y un Triunfante a $120. También mochilas a $450”, contó Darío, encargado de Ipri, negocio ubicado frente a la plaza Vera.

Cabe recordar que por los feriados de carnaval, mañana y el día siguiente, algunos comercios tendrán sus puertas cerradas.

La mayoría de los negocios céntricos abrirán sólo el martes, pero otros como Ipri y Comercial Guardapolvo trabajarán en las dos fechas no laborables. Si bien destacaron que hay un buen consumo por la vuelta a clases, comparado a años anteriores es menor.

En las vidrieras hay ofertas y promociones de uniformes escolares, como así también un importante número de ventas de la canasta escolar oficial.

Cabe recordar que el costo mínimo de un uniforme es de $980 y una lista de útiles escolares sale entre $1.500 y $3.500.