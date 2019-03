Plan Costero: proyecto ganador propone usar el 63% de la superficie para espacios públicos

A partir del concurso de ideas organizado por el Gobierno nacional, fueron tres los diseños elegidos cuya entrega de premios se realizó ayer. Los autores de la iniciativa ganadora dialogaron ayer con El Litoral y detallaron algunos puntos como el uso del suelo y la idea de promover y revalorizar el espacio público a la vera del Paraná.

Consultado por este matutino, desde el equipo de arquitectos integrado por Marcelo Mayer, Fabio De Marco y Roberto Converti señalaron que “se prevé un 63% del área destinada a espacios públicos y un 37% a la edificación”. Resaltaron en este punto que aplicaron un porcentaje mayor al estipulado de base en el proyecto para las áreas verdes.

“El punto fuerte es el espacio público porque es lo que le da identidad y es una forma diferente de habitar la ciudad”, expresó De Marco en el mismo sentido. Además, señalaron que la inversión privada es necesaria para poder llevar adelante el ambicioso proyecto que promete cambiar la cara costera de la ciudad.

Vale recordar que el proyecto ganador no es vinculante, por lo que no necesariamente las ideas plasmadas en el concurso son las que se llevarán a cabo, aunque sí define un camino a seguir que podrá tener algunas modificaciones o ciertos ajustes.

Asimismo, se espera que comience una nueva etapa donde se analicen y se definan las cuestiones ejecutivas, que terminarán por dar forma concreta al plan. Según explicaron los ganadores del concurso de ideas, el proyecto elegido sólo plantea algunas cuestiones generales que hacen a la ubicación de construcciones y espacios, pero los detalles deberán ser definidos a través del master plan que rija toda la ejecución.

Respecto a algunas críticas que apuntan a la construcción de torres de altura en la zona portuaria y del Ex Regimiento, Converti opinó que “hay que entender que el desarrollo privado no es enemigo de la ciudad, todo lo contrario”, aseguró el arquitecto.

Señalaron que el Plan Costero tiene una proyección de desarrollo y concreción de aproximadamente 10 años. Más allá de esto, apuntan a que las primeras modificaciones empiecen a tomar forma en el mediano plazo, ya que el proyecto se irá completando por etapas. “En unos meses ya puede haber resultados y la idea es que los espacios transformados sean utilizados y tomados como propios por la ciudadanía”, expresaron.

En cuanto a la continuidad del plan, el director Nacional de Promoción de Inversiones, Juan Pablo Ibarra comentó que se encuentran trabajando en algunas cuestiones que garanticen que el proyecto no quede trunco ante posibles cambios políticos o económicos.

Al respecto, el funcionario expresó que “estamos abocados a un armado legal y administrativo para que esta idea se quede y perdure, para que sea una política de estado”. En este sentido, Ibarra lo comparó con el predio de Santa Catalina, principal iniciativa urbanística de los últimos años en la ciudad.