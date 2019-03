Valdés y Peña pidieron “pensar en grande” para la transformación de Corrientes

El jefe de Gabinete del Gobierno nacional visitó ayer Corrientes para recorrer los trabajos en la Autovía 12 y en el edificio del futuro Centro Administrativo. Luego brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto con Gustavo Valdés.

Después de recorrer las obras de la autovía sobre la Ruta Nacional 12 y las del Centro Administrativo en el barrio San Benito, el gobernador Gustavo Valdés y el jefe de Gabinete de Nación, Marcos Peña, encabezaron en el salón Amarillo el acto de entrega de premios y presentación del Concurso Nacional de Ideas del Proyecto de Desarrollo Costero de la Ciudad de Corrientes, cuya entidad promotora es la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Fueron acompañados en la oportunidad por el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, y el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, además de ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo provincial, interventores de entes autárquicos, legisladores nacionales y provinciales

El gobernador Valdés dijo que “anteriormente, la ciudad fue planificada, ejecutada y construida sin una coordinación, y esos tiempos han cambiado felizmente”.

Mencionó que con Marcos Peña “estuvimos recorriendo una obra largamente anhelada que se le prometió a los correntinos pero que nunca se concretó: la de la Autovía de Corrientes, con una inversión en esta primera etapa de 1.300 millones de pesos que nos va a permitir una ruta de ingreso y travesía a la ciudad capital”.

A la vez, subrayó Valdés que junto a Nación “ejecutamos obras que no son populistas sino primordiales”, entre ellas las del plan pluvial, que por “primera vez en la historia va a permitir que el agua escurra sin inconvenientes, dejando atrás los problemas del pasado”, asegurando que para llevarlas adelante se invierten alrededor de 1.500 millones de pesos, además de obras que se realizan en la actual avenida Romero.

Luego, dijo que cuando asumió, “hubo gente que me decía que era imposible construir en Corrientes un parque industrial” y, refutando esa idea, señaló que “ahí están los terrenos en Santa Catalina y con el intendente Eduardo Tassano tomamos la decisión de avanzar en ello y lo estamos haciendo juntos”.

Aseguró que “estamos encaminados en hacer una ciudad más moderna y pujante” y se refirió a la construcción de un nuevo puerto que estará ubicado en la zona de El Sombrero, para lo cual la semana próxima “recibiremos el respectivo proyecto para poder avanzar sobre una obra que es fundamental para la navegabilidad y lo estratégico y dinámico que debe ser nuestro puerto”.

Valdés manifestó que “sabemos que estamos transitando tiempos difíciles, pero no vamos a bajar los brazos y con Nación proyectamos muchísimas obras más para la provincia”, abriendo una puerta a que cuando la situación económica se estabilice “vamos a reactivar el proyecto de construcción del segundo puente Chaco-Corrientes, tal cual nos hemos comprometido”, cerró.

Peña

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, recordó que “ni bien asumimos, junto al presidente Mauricio Macri nos comprometimos a dar vuelta la situación de discriminación del anterior gobierno con la que se sometió a Corrientes tan solo por pensar distinto, denotando una falta de respeto hacia todos los correntinos”.

“Y nos propusimos seguir trabajando juntos por un futuro mejor y es lo que estamos haciendo, en estos poco más de tres años de gestión hay más de 250 obras en Corrientes, con una inversión del orden de los 18 mil millones de pesos. La Nación estaba en deuda con Corrientes y empezamos a saldar esa verdadera injusticia”, aseveró Peña.

Valoró el compromiso con Provincia y Municipio de “trabajar en equipo y transformar la realidad y seguir pensando en grande para el futuro de Corrientes”.

“Creo firmemente que luego de muchos años como país de tomar atajos, nos estamos integrando a nuestros países vecinos y al mundo, y estamos convencidos de que es el camino para salir adelante”, acotó.

“Junto al gobernador recorrimos las obras de la Autovía y del Centro Administrativo, viendo cómo avanzan y cómo los correntinos ponen ladrillo tras ladrillo para apostar a un futuro mejor”, remarcó Peña.

Asimismo, aseguró que está previsto que para el mes de agosto se inaugure el paso Ituzaingó-Ayolas, “una de las cuestiones que estaban pendientes y que con el gobernador Valdés y el presidente Macri entendimos que es fundamental habilitar ese paso para llevar crecimiento y progreso entre ambos países”.

También se dio tiempo para mencionar la fuerte apuesta e impulso que Nación le viene dando al Parque Nacional Iberá, “es una de las preocupaciones constantes de este Gobierno, apoyar el desarrollo de ese enorme polo turístico para todos los argentinos y el turismo internacional, y que Corrientes se proyecte al mundo”.

“Queda mucho por hacer, estamos convencidos de que este es el rumbo y vamos a seguir acompañando con obras y gestión el esfuerzo de los correntinos”, concluyó Peña.

Encuentro previo

Poco antes del acto desarrollado en el salón Amarillo, Valdés recibió en su despacho a Marcos Peña y Carlos Vignolo en un encuentro de carácter protocolar que también sirvió para dialogar sobre la marcha del Plan Belgrano en la provincia.