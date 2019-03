Trabajadores de Tipoití rechazaron cambios en la organización

Operarios de la empresa textil Tipoití presentaron un pedido en la Subsecretaría de Trabajo en rechazo de un nuevo sistema de feriados. Estos informaron que no concurrirán el 2 de abril, dado que es día no laborable, como marca la ley, según indicaron. Esto forma parte de una evaluación interna para evitar parates en la producción.

Personal del cuarto turno de la fábrica más grande de la ciudad de Corrientes presentó una nota ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, a través de la cual denunciaron el cambio del feriado realizado por la empresa, el que se habría desarrollado de “manera unilateral”, según expresaron en el documento que entregaron los delegados gremiales en el organismo provincial.

En una reunión en Buenos Aires, estos expresaron su desacuerdo con el nuevo sistema de trabajo, que incluye unir dos feriados. Consiste en una modalidad interna de organización para evitar parates en la producción, según había manifestado entonces la empresa. No obstante, en desacuerdo con la medida, los trabajadores pidieron la rápida intervención del organismo provincial, a cargo de Jorge Rivolta.

“Los compañeros manifestaron su descontento y quieren su feriado nacional, tomarse como la ley los ampara”, dijo a Canal 9, Mariana Ramírez, de la comisión interna de Tipoití. Los trabajadores, a su vez, expresaron que desde la Subsecretaría de Trabajo les comunicaron que mediarán en el conflicto.

Este mes, ante un leve repunte en la demanda, la empresa resolvió volver a producir al 100 por ciento de su capacidad, aunque aclarando que iban a tener que revisarlo cada 30 días. El pasado lunes se concretó el encuentro entre los empresarios y los delegados, y se conoció el planteo de modificaciones al sistema de trabajo. “Nos propusieron seguir produciendo en los cuatro turnos, pero cambiando el sistema de feriados”, había informado días atrás a este diario el delegado gremial Gustavo Bravo.