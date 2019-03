Apartaron a un juez de una causa por la desaparición de 27 armas de su Juzgado

Del depósito del Juzgado de Instrucción y Correccional de Monte Caseros, el año pasado habrían sido sustraídas 27 armas de distintos calibres. Un par de ellas fueron encontradas en el domicilio de un policía que hace varios meses está detenido en la Alcaidía de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá.

Su abogado defensor sostiene que se trató de una maniobra para inculparlo.

En este contexto, recusó al juez de la causa. Un planteo al cual -días atrás- dio lugar la Cámara de Apelaciones de Mercedes.

El último miércoles, “el juez Eduardo Alegre fue notificado de la resolución que también sugiere que los secretarios se aparten del caso”, afirmó Augusto Leguiza, quien es el abogado defensor del policía Héctor Ríos. Para fundamentar ese pedido, contó su versión sobre el hecho que originó la causa.

“La noche anterior al allanamiento, dos personas fueron hasta la casa de Ríos y le entregaron dos armas a su sobrino. El no estaba en ese momento porque había salido con su esposa. Cuando regresa, se entera de eso, pero no le dio mayor importancia. Al día siguiente, estaba tomando mate cuando llegan con una orden supuestamente buscando una moto robada y armas”, relató Leguiza.

Tras lo cual continuó: “No encontraron el rodado, sólo las dos armas que estaban arriba de la mesa. Y cuando las cotejaron coincidieron con las que figuraban en una lista de 27 que habían desaparecido del depósito del Juzgado a cargo de Alegre”.

“Ahí está lo raro, mi defendido sólo estuvo un día de guardia en ese lugar y los efectivos no tienen acceso al edificio, permanecen en el patio y en el garaje. Las llaves para ingresar a ese depósito, tengo entendido, están a cargo de integrantes del Juzgado y si las cerraduras no estaban forzadas, cómo hizo Ríos para sacarla”, planteó el abogado en diálogo con El Litoral.

En este sentido, consideró que “según la hipótesis de ellos, en el único día que hizo guardia ahí y sin la llave del depósito, Ríos salió con 27 armas. Una cuestión que señalamos que no es menor porque la mayoría son armas largas”.

A esto sumó que “nunca se ordenó la búsqueda de las dos personas que llevaron las armas a la casa de Ríos para saber si son o no policías. Tampoco se llamó a testificar a los efectivos que permanentemente custodian el Juzgado. Y, por si fuera poco, supuestamente nunca aparecieron las otras 25 armas desaparecidas”.

En base a estos y otros fundamentos, Leguiza recusó al juez Alegre por considerar que “no puede estar al frente de una causa en la que se investiga el robo de armamento que estaba en el depósito del Juzgado a su cargo”.