Abrirán archivos secretos del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial

El Papa Francisco anunció este lunes la apertura de los archivos secretos relativos al pontificado de Pío XII (1939-1958) para aclarar la acusación de que este Pontífice no levantó la voz contra el nazismo durante la II Guerra Mundial, algo siempre negado por el Vaticano.

“He decidido que la apertura de los Archivos del Vaticano del pontificado de Pío XII se llevará a cabo el 2 de marzo de 2020, exactamente un año después del 80 aniversario de la elección al Trono de Pedro de Eugenio Pacelli”, explicó Francisco al recibir a una representación de trabajadores del Archivo Secreto vaticano.

En el pasado, diferentes asociaciones y el comité de diálogo interreligioso judío y católico “International Jewish Committe on Interreligious Consultations” había solicitado poder conocer la documentación relativa a este pontificado existente en los Archivos Vaticanos sobre todo después de que comenzase su proceso de beatificación.

Muchos han acusado a Pacelli de no haber clamado contra los crímenes del nazismo, comenzando por la redada del gueto de Roma, el 16 de octubre de 1943, cuando a pocos metros del Vaticano, 1.022 personas fueron deportadas a Auschwitz y sólo volvieron 16. Francisco había dado siempre su beneplácito a la apertura de los archivos y había destacado que Pío XII en secreto salvó a muchos judíos.

En los últimos diez años, unas 12 personas, bajo la dirección de Sergio Pagano, prefecto del Archivo Secreto, se han ocupado de ordenar dieciséis millones de documentos, más de quince mil sobres y dos mil quinientos archivos.

“Asumo esta decisión después de escuchar la opinión de mis colaboradores más cercanos, con una mente tranquila y confiada, segura de que la investigación histórica seria y objetiva podrá evaluar en su luz correcta con la crítica apropiada”.

, momentos de exaltación de ese pontífice y, sin duda, también momentos de serias dificultades, de decisiones atormentadas, de prudencia humana y cristiana", dijo.