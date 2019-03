Contra el ajuste, la represión y las violencias será la consigna de este 8M en Corrientes

Este viernes 8 organizaciones feministas, sociales y políticas de Corrientes convocan a un nuevo Paro Internacional de Mujeres que este año tiene como consigna "contra el ajuste, las represiones y las violencias". La movilización será a las 8 y partirá desde la Plaza Vera desde donde se visibilizarán los diferentes reclamos acerca de las problemáticas que atraviesan las mujeres y disidencias en la actualidad.

Al respecto, Rocío Miño del Colectivo de Mujeres Organizadas, explicó a ellitoral.com.ar que este paro tiene también como fin "reivindicar la lucha de las mujeres que murieron por causas totalmente justas", en referencia al hecho ocurrido en 1908 donde más de cien mujeres murieron quemadas en una fábrica en Estados Unidos, uno de los sucesos que dio origen a este día.

En referencia a una convocatoria que este año llamó a participar no sólo a mujeres sino también a trans y travestis, Miño informó que fue una decisión de la asamblea transfeminista que viene reuniéndose hace un mes y desde donde se consideró empezar a trabajar con "otras feminidades".

"Se tiene que entender que la sociedad no solo excluye y oprime a las mujeres, sino a también a quienes se consideran y se sienten mujeres. Por tal motivo quisimos ampliar porque entendemos que esta lucha feminista va también por esas minorías y es importante que participemos con ellas", dijo.

En cuanto al anuncio del Gobernador Valdés al asueto administrativo para las mujeres de la administración pública que fue cuestionada por este Colectivo, Miño afirmó que les parece una falta de respeto porque se quiere mostrar la importancia de las mujeres en el funcionamiento de la cotidianidad y no únicamente dentro de las casas. "Se tiene que notar la ausencia y no por un asueto, sino porque nosotras decidimos empoderarnos y no estar en nuestros lugares de trabajo", afirmó.