El presidente Mauricio Macri recibió a consejeros del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, informaron hoy fuentes oficiales.

El encuentro, que se produjo ayer pero se informó esta mañana, permitió abordar los avances del plan implementado en 2017 para reducir el riesgo de embarazo no buscado en la adolescencia, según difundió hoy el Gobierno.

Los consejeros del ENIA desarrollan en todo el país tareas de asesoramiento a los adolescentes sobre sexualidad y salud integral.

El programa ya logró una disminución del 20 % de nacimientos no intencionales tomando en cuenta la franja etaria de 10 a 19 años.

Entre los profesionales que llevan adelante la iniciativa figuran médicos, docentes, enfermeros, psicólogos y abogados.

El programa contempla el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, educación sexual integral y de asesorías en las escuelas, la consejería en salud sexual y reproductiva y actividades de promoción comunitarias.

Participaron de la audiencia con el Presidente Daniela Domínguez (enfermera profesional y obstetra- Chaco), Cristina Muzalski (consultora psicológica-Misiones), Anabel Ferreyra (profesora de teatro y estudiante de Gestión de Gobierno-Lanús), Pamela Peñin (docente de Educación Inicial y estudiante de Trabajo Social-Quilmes), Micaela Gonzales (estudiante de Trabajo Social- Quilmes), Andrea Sastre (abogada-San Martín, Bs. As.), Analía Alderete (psiicóloga-Morón) y Adrián González (médico-Lanús).