De 2 a 15 años de prisión por el crimen del hincha de Belgrano

El 15 de abril de 2017, el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano por la 20ª fecha de la Superliga se vio empañado por un hecho de violencia dentro de una de las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes: hinchas y miembros de la barrabrava del Pirata golpearon y arrojaron al vacío a Emanuel Balbo, quien dos días después murió internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba.

Tras largas investigaciones, la Justicia decidió detener a seis acusados por el delito y ayer, después de casi dos años, salieron las condenas de los mismos.

El principal imputado fue Oscar “Sapito” Gómez, miembro de la barra y con antecedentes. El mismo recibió 15 años de prisión al ser encontrado culpable por el homicidio agravado e instigado de Balbo, de 22 años.

Por el lado del resto de los detenidos, la Cámara XII del Crimen dispuso que Matías Oliva reciba una condena de 10 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado; Darío Vergara, de 11 años y 7 meses; Yamil Salas y Pablo Robledo, de 7 años y 2 meses; mientras que Cristian Oliva fue absuelto. Además, también se falló en contra de Hugo Acevedo, quien le robó las zapatillas a Balbo mientras este yacía tirado en el piso de la cancha tras ser arrojado desde una tribuna. La Justicia lo condenó a dos años de prisión condicional.

El caso conmocionó al mundo del fútbol y al avanzar la investigación se llegó a la conclusión de que no se trató de un linchamiento por un “infiltrado” en la tribuna, sino que hubo un instigador con un claro propósito, que nada tuvo que ver con el “escrache” por “pertenecer al equipo rival”.

Oscar “Sapito” Gómez (37), con quien Emanuel tenía una vieja disputa personal por la muerte de su hermano Agustín (14), lo insultó antes del partido y al verlo en la tribuna fue quien ideó el plan, según la conclusión a la que llegó el fiscal de la causa Horacio Vázquez. “¡Keko, qué hacés acá! Andate de acá porque te voy a matar. ¡Ese culiado es de Talleres. Ese culiado es una gallina! ¡Bajate o te mato! Es una gallina. ¡Tírenlo, tírenlo!”, gritó Gómez. Unos 80 hinchas golpearon, escupieron e insultaron a Emanuel. Entre ellos se encontraba “Sapito”, quien nunca dejó de arengar al resto, que no paraba de agredir de todas las maneras posible al supuesto hincha infiltrado.

Balbo intentó correr por las escaleras, pero fue interceptado nuevamente. En vano gritó que no era hincha de Talleres. Chocó contra la pared lateral de uno de los huecos de la tribuna. Era el principio del fin.

Mientras continuaba recibiendo más golpes en la nuca y la espalda, varios hinchas lo alzaron y arrojaron al vacío desde una altura de cuatro metros. Balbo primero golpeó su cabeza en un caño y luego, inconsciente, rodó por las escaleras.

Allí abajo siguió la locura. Otro nutrido grupo de hinchas lo volvió a agredir física y verbalmente, también a los médicos que lo auxiliaban. Incluso, una persona, identificada después como Hugo Orlando Acevedo, le robó las zapatillas mientras Emanuel agonizaba. Dos días después, murió.