Finalmente se entregó el abogado acusado de golpear a su ex pareja y quedó detenido

Luego de permanecer seis días como prófugo de la Justicia, finalmente ayer se entregó el abogado Cristian Casco, imputado por supuestas lesiones mediando violencia de género contra su ex pareja, la abogada Gisela Dezorzi, quien sigue muy grave.

Pasado el mediodía de ayer, se presentó ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de la ciudad de Goya, junto con su abogado, Víctor Patti.

Luego de los trámites correspondientes y la notificación del delito que se le imputa, quedó alojado en una celda de la Comisaría Primera ubicada en la esquina de las calles Colón y San Martín de Goya.

El fiscal de la causa, Patricio Palisa, en diálogo con el cronista Juan Cruz Velásquez reveló que “ayer -por el jueves- contesté vista con respecto al pedido de eximición, dando la negativa; era de esperar la misma decisión de su señoría”.

Las investigaciones siguen.

En cuanto al estado de la víctima, se supo que sería trasladada al Hospital Escuela de Corrientes por la complejidad del tratamiento.

Se trata de uno de los hechos más impactantes de los últimos tiempos por tratarse de personas vinculadas a roles profesionales. En el caso de Casco, era asesor legal del Concejo municipal de la la localidad de Carolina.

“Si no se entrega igual lo vamos a encontrar”, había anticipado el propio fiscal Patricio Palisa en referencia al abogado Casco, acusado de ejercer violencia de género contra su ex pareja el pasado sábado 2 de marzo, en Goya.

Por la brutal agresión, la mujer terminó seriamente herida. Afirmaron las fuentes que presentaba golpes en la cabeza, en distintas partes del cuerpo y, quizás lo más grave, dos costillas fracturadas, una de las cuales le habría perforado un pulmón.