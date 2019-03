Racing lleva sus ilusiones de campeón a Santa Fe

El puntero Racing, que suma tres triunfos seguidos y que supera a su escolta Defensa y Justicia por sólo tres unidades, afrontará una dificultosa visita a Colón de Santa Fe, que está desarrollando una gris campaña pero que en su feudo siempre es complicado, en uno de los cotejos a jugarse hoy en la continuidad de 22da. fecha de la Superliga.

El partido se jugará en el estadio Brigadier López, este sábado desde las 19.20, con el arbitraje de Jorge Baliño y televisado por Fox Sports Premium.

La Academia esta vez podrá contar con el acompañamiento de casi 5.000 hinchas que se harán presentes en el estadio “sabalero” para apoyar el equipo.

Racing, puntero desde la cuarta fecha, está realizando una notable campaña con un 80,95 por ciento de los puntos ganados y si no tiene el título a un paso se debe a la increíble campaña de Defensa y Justicia que le hace frente en la pugna por dar la vuelta olímpica con un 76,19 por ciento de los puntos ganados.

Cada partido es una final para Racing y no es una frase hecha. Ello se comprueba con sólo recordar lo tortuoso que le resultó al equipo que dirige Eduardo Coudet vencer en la fecha pasada como local a Estudiantes, de mala campaña, por 1 a 0.

La exigencia de los adversarios, que al jugar ante el favorito a ganar la Superliga le agregan un plus al esfuerzo, los nervios propios de sus jugadores ante la inminente y apretada definición del título hacen que cada en encuentro asome un mayor grado de dificultad.

No obstante, Racing da la imagen de un equipo sólido y consolidado, que más allá de alguna lesión posee una formación titular que “sale de memoria” y que encuentra a jugadores, dirigentes y cuerpo técnico unidos en pos del objetivo, dejando de lado las negativas circunstancias que puede aportar el conflictivo Ricardo Centurión.

Colón tiene 20 puntos, lejos de la chance de clasificar para un torneo internacional para 2020, y será dirigido de manera interina por Marcelo Goux.

La próxima semana llegará a Santa Fe el nuevo entrenador Pablo Lavallén reemplazante del uruguayo Julio Comesaña, quien estuvo cinco cotejos a cargo del equipo y renunció por malos resultados y polémicas declaraciones contra el club y sus dirigidos.