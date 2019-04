“Racing es un gran campeón”, sentenció Eduardo Coudet

El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, aseguró ayer que su equipo es “un gran campeón” de la Superliga y agregó que el volante Ricardo Centurión, separado del plantel, debe sentirse “parte del logro”.

“Racing es un gran campeón. No es fácil desde la fecha cuatro sostener el liderazgo. Le doy mérito a Defensa y Justicia que compitió, estuvo a la altura y nos hizo mejores; terminamos haciendo un torneo con una cantidad de puntos increíble”, señaló Coudet en rueda de prensa luego del empate con Tigre 1 a 1.

“Centurión se tiene que sentir campeón porque fue parte de esto como varios jugadores más. Tienen que disfrutar todos los que fueron partícipes, incluso aquellos que estuvieron desde el año y medio que estoy acá”, señaló Coudet, visiblemente contento con el nuevo campeonato del club de Avellaneda.

“Ojalá esta sea una sana costumbre, de querer pelear e ir por más”, indicó el “Chacho” Coudet, quien apuntó que “el grupo” fue la mayor virtud del nuevo campeón del fútbol argentino.

“Fue un grupo de hombres que se quiere entre sí, moralmente indestructible; eso te asegura que en los momentos difíciles saldrán adelante”, añadió el ex DT de Rosario Central.

Coudet alabó al goleador del equipo y del certamen, Lisandro López, y agradeció su esfuerzo durante el campeonato. “Lo acompañamos en esta aventura que tuvo un final feliz; nos brindó todo. Cuando le agarró el ataque de locura le dije que íbamos a terminar festejando porque teníamos mucha confianza; es un gran merecedor”, aseveró Coudet.

Lisando López es el máximo goleador del torneo y de su equipo con 17 conquistas. En segundo lugar, aparece Emmanuel Gigliotti (ex Independiente) con 12.

El DT del flamante campeón del fútbol argentino, quien aseguró que River fue el único equipo que superó a Racing en la Superliga, no quiso hablar sobre su continuidad en el club: “Ahora estoy feliz y ya vendrá el tiempo para pensar”, sentenció.