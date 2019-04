Boca Unidos no supo aprovechar la localía, ni el hombre de más

Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

Una gran oportunidad para lograr establecer una diferencia dejó pasar Boca Unidos. En el partido de ida por la segunda fase de la Reválida del torneo Federal A, el equipo correntino igualó 0 a 0 con Desamparados de San Juan, que jugó más de ochenta minutos en inferioridad numérica por la expulsión de Nicolás Sottile.

El conjunto Aurirrojo buscó llegar abriendo el juego por los laterales, pero le faltó el último pase, y también definición, las pocas veces que pudo acercarse con chance concreta de peligro.

Los dirigidos por Carlos Mayor, abusaron por momentos de los pelotazos, cuando lo más aconsejable era jugar por abajo, sobre todo cuando quedó en superioridad numérica.

En la etapa, el local intentó aproximarse con centros que a veces no pudieron encontrar destinatario, y en otras no hubo una buena decisión en la concreción de las jugadas.

Un remate de Espíndola, que González Bordón tapó arrojándose con todo el cuerpo, tras un contraataque encabezado por Medina, uno de los más movedizos en ese primer tiempo, y un remate de Fabro que pasó apenas ancho, luego de la salida de un tiro libre indirecto, fueron las primeras llegadas del local.

Consumada la tarjeta roja al mediocampista sanjuanino por un “planchazo” sobre Núñez, el equipo Aurirrojo careció de convicción y claridad para aprovechar la ventaja. Estuvo cerca sí, luego de un centro de Mbombaj que pasó toda el área y le quedó luego del pique a Ríos, pero el cabezazo del chaqueño, tapó Perelman, sin dar rebote.

Sólo diez minutos le tocó acomodarse a la visita a jugar en inferioridad numérica. El Víbora incluso pudo marcar, llegando a inquietar con una pelota que Jofre recuperó en una mala salida del local, se llevó a la rastra a tres rivales, y remató cruzado, saliendo desviado sobre el caño derecho. Pero la jugada más clara de la etapa llegó tras un tiro libre de astra, recostado por el sector izquierdo, que reventó el travesaño.

Del otro lado, Boca Unidos tuvo la oportunidad de inaugurar el marcador con una triangulación entre Medina, Núñez y Espíndola, que el juvenil definió cruzado, yéndose la pelota afuera. Por entonces ya estaba en cancha Niz, quien sustituyó a Ríos, quien se retiró lesionado.

Antes de comenzar el complemento, Víctor Andrada hizo ingresar a Fondacaro y Sánchez por Jofre y Lastra, respectivamente. Esta última variante buscó reforzar la mitad de la cancha, dejando sólo adelante al batallador García, que se las ingenió siempre para complicar.

La etapa fue un monólogo del local, que tuvo el manejo de la pelota, pero no supo darle un buen destino. Desamparados armó un frontón cerca de su área, defendiendo con cinco, y hasta con seis jugadores, contra el que terminó chocando la mayoría de los arrestos ofensivos de Boca Unidos.

En el inicio, Medina recibió un pelotazo de Ricardone, ganándole en velocidad a Décimo, y cuando entró al área chica metió el pase al medio para Núñez, pero Perelman leyó muy bien la jugada y se quedó con la pelota abajo.

Tirando “toda la carne en el asador”, antes de los diez minutos, el técnico local hizo ingresar a Ledesma y a Larrasabal en lugar de Mbombaj y Espíndola, respectivamente, para proponer con cuatro y hasta cinco delanteros, retrasando unos metros a Medina para que junto con Fabro oficie de “enlace”, aunque el chaqueño pesó más cuando jugó bien de punta, por la izquierda.

Está claro que sumar delanteros no es sinónimo de que por esa vía pueda encontrarse el gol. Y es lo que se observó ayer, ya que Boca Unidos no sabía cómo entrarle a un rival que se abroqueló con orden y criterio cerca de su arquero.

El orden exhibido por el equipo sanjuanino para defender contrastó con el desorden en el que Boca Unidos cayó al atacar. Por eso, las situaciones frente al arco visitante fueron escasas, para la cantidad de minutos que el local manejó la pelota.

Apenas se puede contabilizar un centro pasado de Niz que Núñez alcanzó a cabecear exigido, y que fue contenido por Perelman.

A medida que transcurrían los minutos, Boca Unidos perdió el rumbo, sumando mucha gente en ataque, pero equivocándose seguido, incluso en pases cortos, mientras que a Desamparados se lo vio cada vez más cómodo.

Cerca del final, cuando Morales era prácticamente un delantero más, llegaron dos jugadas que pudo cambiar el resultado. Un centro de Ledesma al primer palo, fue conectado de primera por Fabro, cuyo zurdazo alto se fue por arriba del horizontal. En el arco de enfrente, y en una jugada aislada, Prieto enganchó en el área ante la marca de Ricardone, que barrió abajo, jugada que fue reclamada por todo Desamparados entendiendo que el defensor tocó la pelota con la mano.

El cero a cero con el que finalizó el partido tuvo gusto a frustración para los parciales locales. Ahora Boca Unidos deberá ir a San Juan en busca del resultado que no pudo conseguir ayer si es que no quiere despedirse pronto de la temporada, en su regreso al Federal A.