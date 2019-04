Cambá Cuá a la espera del Tribunal

Al no estar dadas las garantías para continuar jugando, y al verse afectados por los efectos del gas pimienta dos futbolistas de Cambá Cuá y un integrante de la terna arbitral, fue suspendido el partido que disputaban ayer el elenco correntino y Defensores de Vilelas en el estadio de Chaco For Ever.

El juez principal Ramón Guzmán tomó la decisión a los 48 minutos del primer tiempo, cuando el juego llevaba un largo tiempo detenido dado que a los 25 minutos un grupo de simpatizantes de Defensores fue a increpar y agredir a familiares y allegados de los futbolistas de Cambá Cuá, que se ubicaban en una de las cabeceras.

Esto ocurrió ante la total pasividad de los efectivos policiales presentes en el estadio Juan Alberto García y después de varios minutos de tensión Guzmán suspendió el partido por falta de garantías.

La fuerza policial al “percatarse” de la agresión, actuó de forma tardía y arrojó gas pimienta para disuadir a los violentos. El efecto nocivo del gas dejó secuelas en los futbolistas Jorge Almirón y Federico Torres, del Rojo, y en el árbitro asistente Horacio Torres. En medio de este caótico panorama el juego fue suspendido y deberá resolver el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

En caso de adjudicarse los puntos en juego, Cambá Cuá se clasificaría como uno de los mejores terceros de la Región Litoral Norte a la siguiente fase del Federal Amateur.