Nuevo sistema para compras en el exterior

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) habilitará a partir de hoy el nuevo servicio “puerta a puerta” para las compras internacionales a través del Correo Argentino, en el que se simplifica el trámite y ya no será necesario ir hasta la Aduana para retirar la compra.

La medida comprende las compras realizadas en el extranjero que no superen los USD 3.000 y que no hagan presumir finalidad comercial. Desde abril, la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto será elevado y de un único envío anual de USD 25.