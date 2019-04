Sorpresa: Ríos vuelve como candidato a concejal

A menos de 72 horas para la presentación de las listas de candidatos legislativos, el ex intendente Fabián Ríos dio la sorpresa al anunciar por las redes sociales que encabezará la grilla de concejales para Capital. Hasta hace unas horas atrás, Ríos encabezaría la grilla de senadores provinciales.

“Siempre seré un agradecido del peronismo y siento muy en el fondo que le debo, y que el peronismo no me debe nada; muy por el contrario. Pero con la misma intensidad siento en el alma que debo pelear por mi ciudad, esa que tanto “cambió” en muy poco tiempo, para mal”, aseguró Ríos en las redes sociales. “El premio de la posibilidad de ser Senador de mi provincia es enorme, pero siento que mi ciudad necesita mucho recuperar su crecimiento y quiero aportar a eso trabajando para el lugar donde nací”.

“Demostramos y creo en que nuestra ciudad puede volver a crecer y a incluir. Creo que el Peronismo y los sectores populares demostraron, y pueden mostrar aún más, que eso es posible. Quisiera volver a ser parte de eso, de mi ciudad incluyendo y creciendo.”

“Por eso hoy pido permiso a mis compañeros y compañeras para ocupar un lugar de Concejal, para intentar representar aquello que supimos hacer en 8 años”.

“Representar como militante, sin fueros que me protejan, sólo trabajar por aquello que queremos: crecimiento e inclusión”.

“Mi ciudad me dio la vida, trabajo a mis padres, estudios y oportunidades. Quiero seguir intentando, con toda la fuerza posible, devolverle un poco de lo que tanto mi ciudad me dio”, concluyó.

El ex jefe comunal no confirmó si será cabeza de lista de los candidatos del Frente para la Victoria, del que forma parte.

Hasta ayer eran varios los peronistas de otros frentes que intentaban alcanzar un acuerdo superador que no deje tan expuesta la división en el peronismo.

Fue el propio diputado Felix Pacayut quien confirmó que Ríos sería el primer candidato a senador por el Frente para la Victoria, minutos después de inscribir la alianza.

Ahora todo cambio y hay rumores de reuniones de última hora entre dirigentes que hasta ayer no podían cruzarse. La estrategia de los peronistas será develada en las próximas horas cuando se presenten las listas de candidatos de todos los frentes o tal vez la cuestión sea aclarada un poco antes.