Un gurú que hubiera inspirado a Borges

Por Jorge Eduardo Buompadre

Profesor de Derecho Penal (Unne)

A veces propagar disparates, como dirían los pibes, garpa. Otras veces garpa el que propagó los disparates. Bolsonaro se ha ganado la peor imagen que cosecha un presidente brasileño a los 100 días de llegar al poder. Según Datafolha, para un 30% es pésimo. Pero, ojo: un 32% lo apoya.

Bolsonaro puso ministros que despachan disparates aún más grandes que los de su jefe. Quizás por eso estén ahí. Detrás hay un personaje muy de nuestros días: Olavo de Carvalho, ideólogo de Bolsonaro y maestro de varios de sus funcionarios pese a que vive bien lejos de Brasil, en Richmond, Virginia, donde con mucho éxito da clases de Filosofía y muchos insultos por internet.

A los 71 años, Olavo es ex varias cosas. Ex comunista devenido en anticomunista rabioso y ex islamista de tres esposas, según su propia hija. También es ex astrólogo y ex periodista del rubro esotérico. En eso se parece a nuestro brujo más famoso, López Rega.

Gurúes de políticos siempre hay y pueden serlo o aparentar serlo. Pero a Carvalho no se le puede negar capacidad de influencia ni influencias complicadas. Estrella de la nueva derecha que gobierna Brasil, fue mentor del ministro de Educación recién echado por Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodríguez, colombiano nacionalizado brasileño y filósofo. Su reemplazante, Abraham Weintraub, no fue alumno suyo, pero admira las ideas de Olavo.

Los olavetes, discípulos de Olavo, se guían por los libros del gurú. Dos de títulos elocuentes: El imbécil colectivo y Lo mínimo que hay que saber para no ser un idiota. Una recomendación suya abre puertas en el gobierno de Bolsonaro, que simpatiza con la idea de Olavo de combatir al marxismo cultural y a la ideología de género, que en el catecismo de Olavo si no son lo mismo se parecen mucho.

En su ajedrez de influencias acaba de perder un alfil que merecería ser un caballo. Algunas observaciones del ex ministro de Educación Vélez Rodríguez (de algún modo hay que llamarlas): elogió un poco lateralmente al súper narco Pablo Escobar, por sus canchas de fútbol y una biblioteca para que los jóvenes no se pasaran a la droga. Sin límites.

Más descontrol: Vélez Rodríguez tomó de Olavo la idea de que la ideología de género transformó a las escuelas brasileñas en un “puterío”. Pero no lo echaron por eso, sino porque en busca de sus metáforas olvidó que un ministro es un administrador y él convirtió al Ministerio de Educación en un caos.

Olavo ataca sin filtro a quienes considera enemigos de Bolsonaro. En la bolsa entran medios periodísticos y diputados y senadores, incluso oficialistas. También académicos y militares que integran el gobierno de Bolsonaro a los que consagra un desprecio especial. Los llamó “banda de cagones”. Del vicepresidente, el general Hamilton Mourão, dijo que es un “charlatán despreciable”.

Otro recomendado de Carvalho es el canciller Ernesto Araújo, que acaba de visitar Buenos Aires. Acá no siguió o no se lo escuchó seguir la línea Carvalho, que de algún modo había seguido al sostener que el nazismo fue un movimiento de izquierda. Bolsonaro lo justificó: dijo que el nombre del partido de Hitler era Nacional Socialista Obrero Alemán.

Según Araújo, Bolsonaro podría haber inspirado un cuento de Borges cuando dijo: “Debió ser el primer presidente que mencionó la palabra Dios” en los encuentros político-empresarios de Davos. Posiblemente a Borges le hubiera inspirado más cuentos el filósofo autodidacta Carvalho.