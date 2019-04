Perpetua por matar en el copamiento de La Tablada

Alfredo Arrillaga, ex general de Brigada del Ejército que estuvo a cargo de la recuperación del cuartel militar de La Tablada cuando fue tomado en 1989 por el Movimiento Todos por la Patria (MTP), fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de José Díaz, uno de los guerrilleros que actuó y que fue detenido con vida.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, integrado por los jueces Matías Mancini, Alejandro de Korvez y Esteban Rodríguez Eggers, condenó a Arrillaga como coautor del delito de homicidio agravado por alevosía de Díaz.

Arrillaga, de 85 años y en prisión domiciliaria por otras condenas por delitos de lesa humanidad, escuchó su condena desde la primera fila de la sala de audiencias. Por la mañana había dicho sus últimas palabras: “Soy inocente. No he dado orden directa ni indirecta para que se mate a nadie. Y dejo una frase: ‘Soldado si tu vida estuvo en peligro no te arrepientas, defendiste a la patria’”. La condena fue festejada por el público. Aplaudieron cuando escucharon la prisión perpetua. Eso interrumpió la lectura del veredicto y cuando terminaron los aplausos el juez Mancini dijo “gracias”, lo que generó un entredicho con la defensa de Arrillaga.

El 23 de enero de 1989 Raúl Alfonsín era el presidente de la Nación cuando un grupo de militantes del MTP tomó el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano (RIM 3) del Ejército, ubicado en localidad bonaerense de La Tablada. Pocos años antes, los genocidas de la última dictadura militar habían sido condenados en un histórico juicio impulsado por Alfonsín. A pesar de eso, conservaban poder.

Después de un día de enfrentamientos armados, el MTP se rindió a las 9 de la mañana del 24 de enero cuando el Ejército recuperó el regimiento. Hubo 32 guerrilleros, nueve militares y dos policías muertos. Arrillaga estuvo al frente de las tropas.