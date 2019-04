Domingo de Ramos en tiempo de crisis: instan al compromiso con los que sufren

n “Tomaron ramas de palmera y salieron al encuentro gritando: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!”, narra el libro de San Juan sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esa escena bíblica se conmemorará hoy en todas las parroquias y capillas de la ciudad donde se celebrará la bendición de ramos dando así inicio a la Semana Santa.

Comienza entonces uno de los períodos más importantes para la Iglesia Católica, dado que durante toda la semana se recordarán los diferentes aspectos del misterio de la salvación de Jesucristo. Lo cierto es que las ceremonias litúrgicas se llevarán a cabo en un año signado por la compleja situación económica que atraviesa el país y que afecta a los sectores más vulnerables.

Ese tema coyuntural no deja de tener relación con el significado espiritual de esta fecha, y los principales puntos fueron abordados por el vicario episcopal para los Medios de Comunicación, Cristian Armando Soto (párroco de la iglesia San Juan Bautista) y el párroco de la iglesia San Francisco de Solano, Fray Sebastián Robledo.

“Estos vaivenes sociales, políticos, económicos que la iglesia de alguna manera vino acompañando y viviendo es -en cierta forma- un fuerte reflejo de todo lo que celebramos en la Semana Santa. Esa contradicción de conmemorar el sufrimiento, la injusticia y la violencia que se desata sobre Jesús, sin embargo con conocimiento de que en la Pascua está la clave de la salvación. Es una puerta de esperanza que se abre y es la respuesta de Dios a toda injusticia e indignidad. Para encontrarle un sentido, debemos concentrar nuestro compromiso con la justicia y con el hecho de estar al lado de los que más sufren esta situación. Espero que encontremos la luz y fortaleza”, expresó a El Litoral el vicario para los Medios, Cristian Soto.

En este mismo sentido, el Fray Sebastián Robledo manifestó a este medio: “Citando al Papa Francisco, en su época de arzobispo realizó la invitación de animarnos a ponernos la patria al hombro. Un mensaje que nos incumbe a todos”. Sin dejar de lado el aspecto espiritual, el padre señaló: “No debemos olvidar que Dios es el sostén de nuestra existencia, así como escuchamos en el evangelio de San Juan 10, donde Jesús como pastor nos dice que sus ovejas están en sus manos y nadie las arrebatará. Estamos en sus manos, eso nos sostiene en nuestro peregrinar”.

Símbolos

El Domingo de Ramos es una fecha clave dentro del calendario litúrgico, ya que marca el inicio del acontecimiento central que dio origen al cristianismo: la Pascua de Resurrección. Los principales aspectos espirituales que se deben recordar con la celebración fueron explicados por los sacerdotes.

“Domingo de Ramos es el día que Jesús entra en la ciudad santa de Jerusalén para cumplir, hasta las últimas consecuencias, la voluntad de Dios Padre y llevar a cabo el misterio pascual. Mientras ingresa junto a sus discípulos, el pueblo que lo recibe y lo aclama como mesías”, relató el Fray Robledo.

Asimismo, Soto recordó que el mesías “entró públicamente a la ciudad, en medio de la fiesta de la Pascua Judía que congregaba a muchísima gente porque los judíos de otras tierras peregrinaban hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. No debemos olvidar que Jesús ya había recibido varias advertencias de personas que buscaban terminar con su vida porque en Jerusalén era muy rechazado. Sin embargo, ese día ingresó con libertad, aun sabiendo lo hostil que era la ciudad y sabiendo que pronto iba a terminar su vida terrenal”.

Pese a todo Jesús tuvo un ingreso triunfante a Jerusalén. “Entra cabalgando en un burro, algo muy importante porque significaba un gran contraste con los reyes poderosos del momento. Además, eso fue anunciado con muchos años de antelación por los profetas ya que, por ejemplo, en Zacarías 9:9 dice: ‘Alégrate ciudad de Sión, tu rey viene a gobernar montado en un burro’. Es decir que para quien conoce la biblia, ese era un signo clarísimo de que Jesús era el mesías”, precisó el párroco de la iglesia San Francisco.

En cuanto al ramo, el padre Robledo explicó: “En la época de Jesús no había fuegos artificiales o pancartas, pero el pueblo tenía ramos para manifestar el júbilo. Es decir, la gente cortó ramas de palmas o de olivo para aclamar al mesías, porque en Jerusalén crece el olivo, también hay palmera datilera y hay vides”.

Todos esos signos se replicarán en la jornada de bendición. “La Semana Santa está comenzando, no es sólo jueves y viernes como el turismo lo define. Acompañemos a Jesús en la culminación de su obra”, sintetizó el padre Robledo.