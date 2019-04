Garantizan recursos e insumos oncológicos en la provincia

Familiares de un paciente oncológico comentaron a este diario que por falta de recursos en el Instituto Roffo de Buenos Aires no pueden hacer estudios y otros servicios, según relataron hasta están reprogramando cirugías. En este marco, este medio dialogó con el ministro de Salud de la Provincia de Corrientes, quien garantizó todos los servicios oncológicos y también los recursos e insumos a disposición de la población que lo necesite.

“No tenemos faltante de ningún tipo en la provincia. Estamos haciendo una inversión millonaria para incluir salud oncológica. Tenemos un centro oncológico muy importante en el Hospital Vidal que está trabajando a pleno. Puede ser que alguna vez falte algún medicamento pero sólo por disponibilidad del mercado pero en general no falta ninguno”, garantizó el doctor Cardozo a este diario.

En medios nacionales, se publicó las denuncias de representantes de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Buenos Aires, quienes expresan el bajo presupuesto que otorgó la gobernadora de esta provincia al sistema sanitario. Sostienen que las condiciones laborales son deficientes, no hay profesionales con especialidades ingresando al sistema como terapia intensiva, neonatología y pediatría.

La información que obtuvo El Litoral alerta aún más ya que al tratarse de pacientes oncológicos, hablamos de personas que dependen de un tratamiento o cirugía para seguir viviendo. Los turnos en este instituto referente a nivel nacional, donde atienden a personas de todo el país incluyendo Corrientes, se estarían reprogramando con una espera que supera un mes.

En esta provincia, el mismo ministro garantizó el servicio que se brinda en los centros de salud públicos. Cabe recordar que en el Hospital Vidal, donde funciona el departamento de Oncología, también hay una farmacia donde se pueden retirar medicamentos.