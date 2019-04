Goleada de Jaguares

La franquicia argentina Jaguares logró ayer una notable victoria al golear como visitante a Sharks, de Sudáfrica, por 51 a 17 (primer tiempo 21 a 10), con superlativas actuaciones como la del primera línea Pablo Matera e incrementando las chances de alcanzar los playoffs del torneo Super Rugby.

El encuentro, correspondiente a la novena semana del certamen, se jugó en el Jonsson Kings Park de la ciudad de Durban, con el arbitraje de Nick Briant, de Nueva Zelanda.

Los tantos de Jaguares, que logró punto bonus ofensivo al sumar más de tres tries que su adversario (7 a 2), llegaron como producto de tres tries de Matías Orlando, dos de Pablo Matera, uno de Tomás Cubelli y otro de Matías Moroni, con cinco conversiones y dos penales de Domingo Miotti.

Para Sharks hubo tries de Hyron Andrews y Aphelele Fassi, con un penal y una conversión de Rober du Preez y una conversión de Curwin Bosch.

Es la primera vez en la historia del Super Rugby que Jaguares obtiene dos triunfos consecutivos en una gira por suelo sudafricano.