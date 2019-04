Con el calor de otoño empieza a despedirse la temporada de playas

A sólo 15 días de que finalice la temporada de playa los bañistas disfrutaron ayer del sol, la arena y el río Paraná en los predios de los balnearios Arazaty I y II, Islas Malvinas I y II y Molina Punta. Al respecto, desde la jefatura de Guardavidas informaron que en las últimas semanas hubo una merma en la concurrencia dado el inicio de clases y las ocupaciones laborales, aunque sí se puede observar una mayor presencia los fines de semana o en días calurosos, como el de ayer.

Se debe considerar que la temporada de playas 2018-2019 se prolongó por seis meses, período que se extenderá un mes más desde este año, ya que los balnearios serán habilitados a partir de octubre hasta abril del 2020.

Consultado sobre la concurrencia a las playas, El Litoral consultó a Ramón Luna, jefe de Guardavidas, quien indicó que “la gente continúa viniendo si bien no hay una masiva asistencia, muchas personas siguen disfrutando del sol, la arena y el río”. En cuanto a la jornada de ayer, señaló que “por la mañana tuvimos unas 30 personas en Arazaty I y a la tarde vinieron unas 300; mientras que en la Arazaty II, a la mañana, habrán estado unas 10 y, a la siesta, se contabilizaron unas 100 aproximadamente”.

Durante los días entre semana, comentó que “por el inicio del ciclo lectivo y las obligaciones laborales disminuyó considerablemente la concurrencia a los balnearios, pero hay algunos que aún vienen y disfrutan no sólo del agua, sino también de la arena y el sol”. A la vez, agregó que “cuando baja el sol muchas familias bajan a la playa a tomar mate y compartir la entrada del sol como está sucediendo en este momento siendo las 18.30 pasadas (ayer), mientras que en verano lo hacen recién alrededor las 20”.

Respecto a las medidas de seguridad que se tomarán desde el 1 de mayo, día en que quedarán inhabilitadas los balnearios, dijo que “si bien la gente ya no puede ingresar al agua, igual concurre a las playas. Por eso, para evitar cualquier tipo de inconvenientes, desde la Comuna, como todos los años, se dispone una guardia permanente”.

Durante la recorrida, El Litoral pudo observar que los servicios de Guardia Urbana y Policía Turística se siguen brindando en el lugar.

En tanto, los sectores de estacionamiento de las unidades del transporte urbano que trasladan a los bañistas del puerto local hasta las playas de costanera Sur estaban ocupados por autos particulares y motocicletas.

Habilitación

Vale destacar que, por primera vez, los cinco balnearios municipales estuvieron habilitados durante seis meses desde noviembre hasta abril inclusive; y volverán a abrir al público desde octubre hasta abril del 2020, por lo que la temporada se extenderá por siete meses. Contará con todos los servicios brindados hasta ahora: guardavidas, salud, baños, efectivos de Guardia Urbana, paradores y accesibilidad para personas con discapacidad.