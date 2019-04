El oficialismo de Capital se abroquela en una oferta y la oposición se fragmenta

No es la primera vez que se presentan múltiples ofertas de candidatos a concejales en Capital. Lo novedoso, en al menos los últimos cuatro años, es que Encuentro por Corrientes (ECO) cambió la estrategia al no abrir camino a las colectoras con el objetivo de cosechar la mayor cantidad de votos posibles, favorables a la gestión del radical Eduardo Tassano. En contraposición, el ex intendente peronista Fabián Ríos se perfila como una de las principales figuras de peso de la oposición, en medio de una diversidad de opciones para el electorado capitalino.

En Corrientes, ECO inscribió una sola lista. No habría habilitado a otros partidos a que operen como colectoras para los cargos provinciales con postulantes propios en la ciudad, como fue habitual en años anteriores. Este había sido el caso de Ciudadanos Comprometidos (Cico), que luego acompañó a Eduardo Tassano como Intendente.

En junio de 2017, el conductor televisivo Nelson Lovera estuvo a escasos votos de ingresar al Concejo Deliberante con su propia fuerza. Luego, fue beneficiado por el corrimiento de lista que representó el cruce de Emilio Lanari de concejal a viceintendente, en diciembre de ese año. Ahora, Lovera integrará la lista troncal de ECO.

El oficialismo busca amalgamar la mayor cantidad de adhesiones para fortalecer el segundo período de gestión de Eduardo Tassano. En las elecciones del 2017 se presentaron 13 listas de postulantes a ocupar una banca en el parlamento capitalino, de las cuales, al menos la mitad apoyó a Cambiemos.

En octubre de 2015, cuando Fabián Ríos gobernaba el Municipio, hubo recambio en el Concejo. Se presentaron nueve listas. Varios eran afines al entonces gobernador Ricardo Colombi, tal es el caso de Conservador Popular. El ARI, que hoy integra el gobierno de Tassano, había logrado sumar un edil, este fue el caso de Fabián Nieves. De igual modo sucedió con el liberal Julián Miranda Gallino, otrora presidente del PL, quien ingresó al cuerpo con apoyo del sector del senador nacional por el PJ y ex intendente de Capital, Carlos Mauricio “Camau” Espínola, hoy se ubica cuarto en la nómina de ECO.

La distribución de los lugares en las grillas del oficialismo no fue sencilla. Sumar a todos los sectores afines a Gustavo Valdés, requirió de arduas conversaciones y algunos socios quedaron fuera de la nómina de nueve candidatos (el 2 de junio se renuevan nueve bancas en Capital). Pero también implica redistribuir todos los esfuerzos de la maquinaria electoral hacia una sola dirección por lo cual será una competencia ríspida para el arco opositor.

Ante este escenario, el sistema D’hont podría beneficiar ampliamente al oficialismo. Especialmente, si mantiene una estrategia unificada de campaña, la cual se sostendrá en la figura del Gobernador, tal como lo habían recomendado los consultores políticos al mandatario. Las elecciones del 2 de junio están provincializadas. ECO ya no porta a Cambiemos en su denominación. Incluso, no se ha otorgado un lugar salible al PRO en la ciudad.

El oficialismo local ha apostado a la experiencia de su equipo, con los radicales Alfredo Vallejos encabezando la lista, y Florencia Ojeda en tercer término. El edil es un fuerte candidato a ocupar el espacio que dejará Norberto Ast como presidente del Concejo Deliberante, ya que “El Gringo” finaliza mandato y se postulará como diputado provincial. Vallejos, quien mantiene una amplia expertise en la gimnasia parlamentaria, también reconoce la dinámica política como uno de los apoderados de la UCR. En segundo término en la nómina está Nieves, un rostro joven pero conocido por su cruzada por mejorar el sistema del transporte público cuando gobernaba Ríos.

Varios socios quedaron fuera de la grilla. Entre ellos, el Partido Autonomista y el Partido Nuevo. También, el mencionado sello amarillo. Las tres fuerzas mantienen en la actualidad representantes en el Concejo Deliberante. Aunque esto no quita que el edil naranja Esteban “Toto” Ibáñez vote junto con el peronismo algunas normas clave, como el último rechazo al aumento del boleto.

Oposición

A diferencia de elecciones anteriores, cuando oposición y oficialismo presentaban varias opciones, incluyendo sectores independientes de la polarización radicalismo y socios-peronismo y aliados, para estos comicios se prevé una mayor fragmentación únicamente del arco opositor. Esto se debe, en gran parte, como consecuencia de la interna no resuelta del Partido Justicialista.

No obstante, la figura que se perfila fuerte en el peronismo de la ciudad es la del ex jefe comunal, Fabián Ríos, quien pondría en esta elección sus chances de avanzar como candidato a Intendente en dos años. A través del Frente para la Victoria, Ríos logró articular a sectores del kirchnerismo y de Espínola, quien se había mostrado al lado del peronismo federal en estos últimos dos años. Aunque su espacio político fue impugnado por el candidato a senador Alejandro Karlen. Ahora la Justicia Electoral deberá expedirse si el FpV sigue en carrera.

El ex jefe comunal, ya conocido en los cuartos oscuros del distrito con mayor caudal electoral, podría sopesar en Capital con la boleta de ECO. No obstante, la estrategia apuntala a la territorialidad local, ya que a nivel provincial se requerirá de otro aparato, que en algunas comunas este sector del justicialismo deberá competir con la Liga de Intendentes Peronistas, la cual lleva la figura del jefe comunal de Santa Lucía José “Tata” Sananez como cabeza de lista a senador provincial a través de la alianza Unidad Correntina.

En Capital, la dirigente de Kolina, Belén Galarza, encabeza la nómina de concejales de dicho espacio político. En segundo lugar se encuentra el referente del Foro Vecinal, Julio Maciel, de la Democracia Cristiana.

Sin embargo, en la ciudad, la propia Liga sufrió una fractura. El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que integraba la alianza Unidad Correntina, decidió presentar candidatos propios a concejales, con Leandro González a la cabeza.

Por otra parte, Alternativa Federal, liderada por el edil del Partido Renovador Germán Braillard Poccard, quien fuera cabeza de lista en las últimas elecciones de Ríos, postuló en primer término a Diego Cáceres. De igual modo, Eugenio “Nito” Artaza, por su parte, quien fuera compañero de fórmula de Espínola por la Gobernación en 2015, también llevó lista propia en la ciudad, con el respaldo a la dirigente de Barrios de Pie, María Eva Romero, a propuesta del partido Libres del Sur.