Un jefe de la CGT se distanció del paro del 30

Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, se mostró ayer distante de la posibilidad de que la central obrera adhiera al paro nacional convocado por, entre otros, el frente sindical que encabeza Hugo Moyano y las dos CTA para el próximo 30 de abril.

Si bien Acuña no descartó la medida, dijo que “es momento de trabajar en la política para que este gobierno no vuelva nunca más y darle el apoyo a los que pretendan el mejor proyecto”.

Al respecto, afirmó que él no tiene “nada que ver con Moyano ni con la CTA” y dejó en claro que “cuando estuvieron dentro de la CGT nunca propusieron un paro ni medida de acción”.

“Ahora no integran el consejo directivo”, afirmó el secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio.

“Ellos convocan como sector, como gremio importante dentro del movimiento obrero y está bien”, dijo Acuña, aunque rápidamente agregó que la CGT llamó a “cuatro paros nacionales” durante el gobierno de Mauricio Macri.