Advierten que todos los años hay intentos de exclusión en escuelas

Luego de que El Litoral haya hecho público a principios de este mes el caso de Nahiara, la nena con discapacidad motriz a la que quisieron negarle el ingreso a la escuela común, finalmente la historia concluyó de manera positiva para ella. Mediante la intervención del Ministerio de Educación, en la escuela Nº 290 “Dr. Juan Ramón Vidal” del barrio Juan de Vera declinaron su postura de no aceptarla por falta de condiciones edilicias, y se anunció la construcción de una rampa para el acceso.

Más allá de este caso en particular, existen muchas otras “Nahiaras” que requieren de algún tipo de cuidado o atención especial, o al mismo tiempo de una infraestructura inclusiva, la cual generalmente no existe, y atenta contra la posibilidad de que se garanticen sus derechos a estudiar en la educación común. Estas situaciones son relevadas de manera continua en la cartera educativa, donde, según consignaron, se arbitran los medios necesarios y disponibles para evitar la deserción escolar de estos chicos o chicas.

“Todos los años tenemos casos similares a los de Nahiara, y así como lo hicimos con ella, intervenimos en las escuelas en cuestión para ver cuál es el inconveniente, y determinar una solución para garantizar su educación”, aseguró a El Litoral la directora de Educación Especial, Silvia Cabrol. La funcionaria remarcó que siempre se trata de episodios particulares y que, en el caso de que excedan las competencias de lo estrictamente pedagógico, existen otras áreas como la educación para Adultos, la Hospitalaria, la de Contexto de Encierro o la de Infraestructura.

Asimismo, aclaró que tampoco pueden involucrarse en el tema si es que los impedimentos surgen del lado sanitario, específicamente por la cobertura que puedan dar o no las obras sociales, aunque esto tampoco es motivo para que se pierda la escolarización.

Mientras tanto, el regreso de Nahiara a la escuela N° 290 se dio con alegría tanto de la niña, que por fin podrá comenzar su cuarto grado, y de sus compañeros y compañeras que la esperaban con ansias. Mientras se resuelve la incorporación de una maestra integradora para que la acompañe, puesto que su obra social también había dejado de cubrirle el pago de una institución especial, la pequeña cuenta con la garantía de que nadie podrá impedirle su estadía en el colegio. Ni siquiera la entrada del mismo, puesto que se obtuvo el compromiso de Educación para construir una rampa en la entrada. “Infraestructura Escolar se encargará de ese trabajo, y es lo único que falta porque en el establecimiento ya hay rampas para el baño, patio y aula”, sostuvo Cabrol.