Valdés ratificó los cambios en el gabinete

“El cambio es necesario para que los funcionarios dejen lugar a otros dirigentes con perfiles distintos”, dijo el gobernador Gustavo Valdés, respecto de la decisión de que el ministro Secretario General de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez, integre la nómina de diputados de Encuentro por Corrientes (ECO). Este ocupa un lugar salible y anunció que no es una candidatura testimonial (ver página 5).

Esto implicaría un cambio en el gabinete provincial. Un ejemplo similar brindó el mandatario respecto del caso del ex ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, quien hoy encabeza la nómina de Senadores de ECO, quien irá acompañado por el intendente de Mocoretá, Henry Fick. “Cumplió un tiempo como funcionario y hoy tendrá otro rol desde la Legislatura”, expresó Valdés a Equipo de Noticias, programa emitido por Canal 13 de Corrientes, respecto del ex titular de la cartera económica provincial. “Necesitamos funcionarios jóvenes, con fuerza”, dijo el mandatario. “En el Poder Ejecutivo uno está a tiro de decreto”, sostuvo.