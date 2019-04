Taxistas reclamaron más paradas en el microcentro

En la mañana de ayer un grupo de taxistas se manifestó frente a la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad, ubicada sobre la calle Belgrano 2.157, en el edificio de “El Piso”, para reclamar la habilitación de nuevas paradas en el microcentro de la ciudad. Cabe aclarar que actualmente las mismas están ocupadas por remiseros, dado el incremento del parque automotor y en cumplimiento de las ordenanzas vigentes. Además, los choferes solicitaron que no sea obligatoria la presentación de libreta sanitaria, argumentando que a los remiseros no se les pide dicha documentación últimamente.

El miércoles 24 de abril volverán a reunirse con autoridades de la Subsecretaría de Transporte municipal en la búsqueda de una solución al reclamo.

Actualmente, la ciudad de Corrientes cuenta con unos 215 taxis habilitados por la Municipalidad para prestar servicios en unas seis paradas en zonas céntricas.

“Nos manifestamos frente a la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad para pedir que nos habiliten las bases del microcentro de la ciudad que nos pertenecen según la Ordenanza Nº 1.599 bis” explicó a El Litoral el titular de la Unión de Taxistas de Corrientes (UTC), Nicómedes Espinoza. A la vez, agregó que “se trata de un reclamo que viene desde hace varios años. Fuimos recibidos por el subsecretario Lisandro Rueda con quien dialogamos y quedamos en reunirnos el miércoles de la semana que viene; somos optimistas en que vamos encontrar una solución”.

“Por ordenanza, como en todas partes del mundo, los taxis son un servicio público que cuentan con paradas en las calles, mientras que las remiserías son privadas, por lo que la prestación debe ser puerta a puerta. Solo en esta ciudad no se cumple con la normativa vigente y nosotros solicitamos que nos devuelvan las paradas de las calles San Juan y Pellegrini, Mendoza e Yrigoyen, San Juan y Junín y la del puerto ya que contamos con un incremento de la demanda y el parque automotor”, señaló.

“También pedimos que no se nos exija la libreta sanitaria debido a que no se la piden a los remiseros”, manifestó Espinoza sobre otro de los reclamos.