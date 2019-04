Curupay y Cambá Cuá, mano a mano por la punta del Oficial

Esta tarde se completará la sexta fecha del Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, con un duelo sobresaliente entre el último campeón del certamen, Curupay, y el subcampeón de la temporada pasada, Cambá Cuá.

Como plus estará en disputa el primer puesto de la tabla, ya que ambos equipos suman 12 unidades y buscarán desplazar a Invico, que reúne 13 puntos.

El partido está programado para las 16.30 en una de las canchas auxiliares del Complejo Deportivo Leoncio Benítez del club Boca Unidos, con el arbitraje de Emilio Tripier.

El tricampeón Curupay adeuda únicamente el juego de hoy, tiene un registro de cuatro triunfos y una caída contra Mburucuyá (después de casi un año sin perder en el ámbito liguista); por su parte Cambá Cuá marcha con puntaje ideal dado que ganó los cuatro cotejos que disputó hasta aquí y además del duelo de hoy debe un partido contra Huracán Corrientes por la cuarta fecha.

Para ambos equipos el torneo de la Liga Correntina pasa a ser prioritario, ya que el fin de semana pasado quedaron eliminados del Regional Federal Amateur, luego de haber superado la fase de grupos. Curupay quedó fuera de carrera a manos de Comunicaciones de Mercedes, en tanto que Cambá Cuá se despidió ante Huracán de Goya, ambos en octavos de final de la Región Litoral Norte.

Previo al duelo por la cima, también se disputará un cotejo por la sexta fecha entre el local Boca Unidos (10) y Ferroviario (5), a partir de las 14.30 con referato de Sebastián Azcona.

Hoy - Cancha de Boca Unidos: 14:30 Boca Unidos vs. Ferroviario (Sebastián Azcona); 16:30 Curupay vs. Cambá Cuá (Emilio Tripier).